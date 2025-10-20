iPhone 17 Pro Max 橙變金，機身褪色：宇宙橙、深墨藍

文章來源：Qooah.com

消息源 GSMArena 在10月18日發博文稱，有收到一些使用 Apple iPhone 17 Pro和 iPhone 17 Pro Max 的用戶反饋，用戶的手機機身發生了褪色的情況，褪色問題現階段主要體現在星宇橙和深墨藍兩種顏色的機身上。

有用戶表示其星宇橙的 iPhone 17 Pro 變成了粉色，另一名用戶表示因為其是一個長跑運動員，經常將手機放在短褲口袋中，他的手機鏡頭凸起的地方現在看起來已經變得「鏽跡斑斑」，顏色幾乎都掉光了。綜合網上很多用戶的反饋詳述，能夠總結出一些共性，手機的顏色一般會先從鏡頭凸起的區域開始褪色，然後會逐漸蔓延到含鋁合金物料的機身，但手機背面玻璃面板的顏色不會發生變化。

關於褪色的情況，網絡上有一種猜測是與紫外線相關，因有用戶將手機短時間暴露在太陽底下，就發現了有明顯的褪色情況。目前對於手機存在褪色情況， Apple 並未進行回應，也無評測媒體、機構等進行詳盡的測試去復現問題。