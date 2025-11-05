iPhone 17 Pro Max 炒風未停？直擊香港Apple Store 藍精靈爆內幕！

《數碼講呢D》今集帶大家直擊香港 Apple Store，睇吓 iPhone 17 系列推出成個月，點解 Pro Max 仲係咁缺貨，仲有冇炒家喺門口撈油水。主持人成龍親身去 Apple Store 睇情況，想知炒家仲有冇得做？藍精靈又有咩內幕消息爆料？一齊嚟睇吓！

節目重點講到，雖然 iPhone 17 系列推出咗一段時間，但 Pro Max 嘅 1TB 版本依然供不應求，要等到 11 月底先有貨。藍精靈仲爆料，話因為好多內地客湧嚟香港搶購實體 SIM 卡版嘅 Pro Max，搞到香港貨源緊張。另外，節目仲提到 iPhone 17 Air 嘅定位比較尷尬，單鏡頭設計唔夠吸引。最後，節目仲踢爆 AppleCare 嘅陷阱，原來香港同台灣嘅保養係唔互通嘅，大家要留意返！



廣告 廣告

推薦閱讀