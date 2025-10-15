iPhone 17 Pro Max 褪色疑雲，宇宙橙不到一月變紅粉金？

iPhone 17 Pro 發售還未足一個月就遭遇了不少風波，繼門店充電座引發的背蓋劃傷後，現在又有 Reddit 用家聲稱自己的 iPhone 17 Pro Max 出現了褪色，宇宙橙直接變成了紅粉金。從其分享的照片來看，一體化鋁製機殼完全變了顏色，只有天線帶和背蓋下方的玻璃沒受影響。但機殼紅得那麼均勻、徹底，實在是很容易令人生疑。除了必定會有的 P 圖指責外，網民亦猜測手機可能接觸到了化學製品或是遭遇了陽光暴曬，但事主堅稱自己擁有每一代 iPhone 因此很熟悉 Apple 產品，其所做的就只有用細纖維布清潔裝置而已。

後續事主透露除變色以外，這部 iPhone 17 Pro Max 並無任何其它問題，所以沒有第一時間找售後處理。不過其也表示裝置有 Apple Care 保障，接下來就看事情會不會進展到官方出來給個說法了。

