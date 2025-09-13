iPhone 17 Pro Max 預訂交付日期在美國延遲至 10 月

新一代 iPhone 17 系列的預購自昨日開始，在首批 63 個國家中推出，包括美國、英國、澳大利亞、加拿大、中國、哥倫比亞、法國、德國、印度、日本、馬來西亞、墨西哥、新加坡、南韓、泰國、土耳其、阿聯酋、越南等地。

根據多個官方 Apple 網店的資訊，預購的交付預期於 9 月 19 日，這也是 Apple 公布的正式發售日期。然而，特別是 iPhone 17 Pro Max 在美國的預購情況非常火爆，Apple.com 現在顯示的預期交付窗口為「3-4 週」，最早可能在 10 月初。

經過對各種儲存和顏色選項的查閱，似乎所有型號都受到相應的影響，因此不應期待能找到某種特殊組合讓 Pro Max 在 9 月 19 日就能到手。不過，可能仍會有一些安排好的店內取貨單位在那天可供取用。此外，這僅僅是官方 Apple 網店，運營商和第三方賣家可能仍有庫存。

以下是 iPhone 17 系列在不同市場的起始價格。需要注意的是，所有新設備的起始儲存容量為 256GB。另外，由於某些監管問題，iPhone Air 在中國的發佈時間有所延遲。

型號 價格 iPhone 17 $799 / 約 HK$ 6,222 iPhone Air $999 / 約 HK$ 7,779 iPhone 17 Pro $1,099 / 約 HK$ 8,571 iPhone 17 Pro Max $1,199 / 約 HK$ 9,333

