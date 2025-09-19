iPhone 17 /17 Pro、iPhone Air 港版正式開賣！直擊 Apple Store 出機、「先達價」最搶手係呢款

今日（9 月 19 日）Apple 正式在港開賣 iPhone 17、17 Pro/Pro Max、iPhone Air 跟 AirPods Pro 3 與 Apple Watch 等多款新品。其中 8 時開門的廣東道 Apple Store 人龍較往年更多，而同時「先達價」亦因商場提早開門亦頗熱鬧。

今日（9 月 19 日）早上 8 時開始，Apple Store 各分店就開始出貨已預約 iPhone 新品，其中廣東道 Apple Store 排隊出機人龍較往年多，主要入手 Pro Max 版本。

廣告 廣告

據透露今年 Apple Store 有提供 Walk-in 購機人龍，雖庫存未必能滿足心急果迷需求，但最早排隊用家在凌晨 1 時已在廣東道 Apple Store 門外等候，甚有耐心。

iPhone 及 Apple 新品一覽：

▲ iPhone 17 Pro 售 $9,399 起、iPhone 17 Pro Max 售 $10,199 起

▲ iPhone Air 售 $8,599 起

▲ iPhone 17 售 $6,899 起

▲ AirPods Pro 3 售 $1,849

▲ （左起）Apple Watch Series 11 售 $3,199 起、Apple Watch UItra 3 售 $6,499 起、Apple Watch SE 3 售 $1,999 起

iPhone 新品人氣強勁，同樣「先達價」收機亦較往年熱鬧，商場今日更提早 9 時開門營業，9 時正抵達商場時已有不少店鋪開門、亦不乏放機人士。

據 9 時 15 分左右現場資訊，最高回收價為 256B 版 iPhone 17 Pro Max 各色款，商號回收價達 $1,2700 港元、較原價 $10,199 有逾 $2,500 左右溢出。

相對 iPhone 17 Pro 回收價就較平淡，標配 256GB 銀及藍色收約 $9,500 港元，僅比原價 $9,399 稍高 $200 左右，高儲存如 1TB 版更未見有商號回收。

Mobile Magazine 短評：iPhone Air 跟 iPhone 17 基本不在收機之列，最受歡迎的 256BG 版 iPhone 17 Pro Max 價位較預想更高，不過真用家出機等待時間亦不長。