iPhone 17e 將新增 MagSafe 支援，解決 iPhone 16e 缺陷

Apple 在二月份發佈了其最新的入門級設備 iPhone 16e，雖然價格較低，但其實際上帶來了許多妥協之處，包括缺少 MagSafe 功能。該設備支持無線充電，但並沒有磁鐵，採用的是類似 Android 的設計。如果對於省略這項功能的決定感到困惑，未來或許有好消息根據最新報導，預計在 2026 年初推出的 iPhone 17e 將會支持 MagSafe。

iPhone 17e 據說將會搭載 Apple 第二代 C1X 蜂窩調製解調器，這款調製解調器在本年九月的 iPhone Air 中首次亮相，而 iPhone 16e 則使用舊款的 C1。過去的傳聞指出，iPhone 17e 的顯示屏將與前一代相同，但邊框更薄。報導指出，iPhone 17e 將配備 1,800 萬像素的自拍相機，這款相機也在 iPhone 17 系列的其他機型中出現。

此外，iPhone 17e 可能會搭載 A19 處理器，這款處理器同樣在 iPhone 17 中出現，並很可能會保留 iPhone 16e 的 4,800 萬像素單鏡頭後置相機。隨著新機型的推出，Apple 用戶將會期待更多新功能的加入。

