iPhone 17e 將新增 MagSafe 支援，解決 iPhone 16e 缺陷
Apple 在二月份發佈了其最新的入門級設備 iPhone 16e，雖然價格較低，但其實際上帶來了許多妥協之處，包括缺少 MagSafe 功能。該設備支持無線充電，但並沒有磁鐵，採用的是類似 Android 的設計。如果對於省略這項功能的決定感到困惑，未來或許有好消息根據最新報導，預計在 2026 年初推出的 iPhone 17e 將會支持 MagSafe。
iPhone 17e 據說將會搭載 Apple 第二代 C1X 蜂窩調製解調器，這款調製解調器在本年九月的 iPhone Air 中首次亮相，而 iPhone 16e 則使用舊款的 C1。過去的傳聞指出，iPhone 17e 的顯示屏將與前一代相同，但邊框更薄。報導指出，iPhone 17e 將配備 1,800 萬像素的自拍相機，這款相機也在 iPhone 17 系列的其他機型中出現。
此外，iPhone 17e 可能會搭載 A19 處理器，這款處理器同樣在 iPhone 17 中出現，並很可能會保留 iPhone 16e 的 4,800 萬像素單鏡頭後置相機。隨著新機型的推出，Apple 用戶將會期待更多新功能的加入。
金與正被拍手持中國製摺疊手機 疑為榮耀 Magic 系列 遠超北韓民眾負擔能力︱Yahoo
【Yahoo 新聞報道】北韓領袖金正恩胞妹、被視為政權核心人物之一的金與正，近日被官方媒體拍到手持一部疑似中國製的摺疊式智能手機，再度引起外界關注北韓高層如何繞過制裁，取得海外最新電子產品。Yahoo新聞 ・ 1 天前
【大快活】會員手機點餐即享全單8折 (即日起至17/12)
又到聖誕，8折驚喜is coming to town！下星期就係聖誕！大快活已經準備好驚喜禮物畀大家！一連3日，大快活APP會員用手機點餐即享全單8折！慳咗嘅錢仲可以買多份禮物送畀自己或者屋企人。全線分店，任何時段都用得（記得要用APP先有優惠㗎！） ！ YAHOO著數 ・ 1 天前
消委會分享eSIM與實體SIM卡差異！必睇4大選購要點、安裝+使用貼士 一招睇手機是否支援eSIM
外遊電話卡是每位旅客必需之物，近年eSIM愈來愈普遍，比實體SIM卡方便，不用到店購買，又不用更換實體卡，免除很多繁瑣程序，然而方便的背後，有沒有旅人試過到埗才發現自己手機不支援eSIM而無法上網？又或想查詢或投訴時找不到對應窗口？今期消委會找來香港資訊科技商會榮譽會長方保僑先生，教大家選購及使用貼士，原來一招即可查看手機是可支援eSIM，睇完保證長知識呢！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
HONOR「大電池戰略」曝光，正研發 15000mAh 手機，技術領先
文章來源：Qooah.com 目前手機電池容量大多停留在 5000-6000mAh 之間，對於中度使用的用戶來說，往往只能勉強支撐一天，這也讓 PowerBank 幾乎成了人們外出時的標配。然而進入 2025年，這一局面被手機廠商的一系列動作徹底打破，榮耀率先在其機型「榮耀Power」上實現了 8000mAh 電池，將手機續航正式帶入 8000mAh 時代。此後，越來越多品牌也相繼跟進，推出了相同量級的大電池手機。 對榮耀而言，8000mAh 顯然只是一個起點。據博主透露，榮耀目前已經基本完成 12000mAh 電池的研發，並正在攻關 15000mAh 容量的電池技術。一旦這些技術成功落地，不僅充電焦慮將成為歷史， PowerBank 也很可能逐漸退出日常出行的必備清單。 榮耀計劃在春節前推出新款機型「榮耀Power 2」，其電池容量將突破至 10000mAh，並搭載天璣8系列次旗艦處理器。而在該機型之後，榮耀還將陸續推出配備 12000mAh 電池的產品。 從榮耀Power 2 開始，大容量電池手機的普及將逐步改變用戶的用電習慣，外出時不必再隨身攜帶 PowerBank ，徹底告別電Qooah.com ・ 1 天前
HUAWEI 香港發佈 WATCH ULTIMATE DESIGN 紫金款，18K金鑲嵌+稀土紫陶瓷，盡顯極致奢華
文章來源：Qooah.com HUAWEI 香港發佈了極致奢華 HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN 紫金款手錶，將尖端科技與高級腕表美學完美融合。 外觀方面，HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN 紫金款表殼採用了業內首創的稀土紫色陶瓷錶圈搭配 18K 黃金鑲嵌設計，錶盤為藍寶石玻璃，更加耐磨。錶帶為航天級鈦合金材質+24K鍍金點綴，盡顯奢華。 配置方面，HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN 紫金款採用創新的防水設計，支援150米潛水。搭載的聲吶水下通訊技術，支援30米水下通訊，求救訊息經過轉發可以進一步拓展至60米。 對於高爾夫愛好者，覆蓋了全球超過17000的球場地圖，並且能進行 3D 自由縮放。給佩戴者提供專業的擊球建議、坡度補償等建議，讓獲勝更輕鬆。向日葵定位系統實現精准定位，戶外活動不怕迷路。 HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN 紫金款支援 eSIM 獨立通訊，無需智能手機便可獨立撥打並接聽電話。此外還可以進行線上支付、音樂播放，出行導航等。 健康方面，HUAWEI WATCH ULTIMATEQooah.com ・ 15 小時前
中國移動香港明年6.23終止2G服務 標誌香港2G時代結束
中國移動香港將於明年6月23日終止2G服務，以集中資源推動更領先的網絡技術發展。 中國移動香港指經過全面及周詳評估後作出決定，隨着市場對2G服務需求持續下降，截至今年11月，使用2G服務的客戶人數僅佔中國移動香港流動通訊客戶總數不足2.27%。am730 ・ 23 小時前
聖誕禮物2025｜Razer Pro Click V2 新低價，HK$580 免運購人體工學滑鼠兼顧工作、娛樂
除了電競滑鼠外，Razer 其實也有兼顧工作和娛樂的產品，比如正在 Amazon 上以歷史新低價促銷的 Pro Click V2 就是不錯的選擇。這款人體工學無線滑鼠目前僅售 US$75，約合 HK$580 平過本地 200 蚊，而且可以免運費直送香港地址。Yahoo Tech HK ・ 2 小時前
對抗 Nano Banana！OpenAI 帶來生成速度快 4 倍的圖像模型 GPT Image 1.5
緊接著上週 GPT-5.2 的發佈，OpenAI 今天早些時候又拿出了對抗 Nano Banana Pro 的最新圖像生成模型 GPT Image 1.5。Yahoo Tech HK ・ 4 小時前
vivo S50、S50 Pro mini 雙機登場：iPhone Air 再現？
vivo 今晚帶來了 S 家族最新的兩款手機 S50 和 S50 Pro mini，後者的造型很難不讓人想到 iPhone Air。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Instagram推出首款專用電視應用程式
Meta(META.US)旗下Instagram周二表示，推出首款專用電視應用程式，讓用戶可以在大螢幕上觀看短視頻功能Reels。 Instagram指出，該應用程式將首先在亞馬遜(AMZN.US)旗下的Fire TV平台上推出，並稱是次推出為測試版。公司目標是擴展到其他電視平台，以覆蓋更多的用戶。 (sw/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 16 小時前
韓女星「減重30kg」驚人差異照曝光！公開健康減脂食譜，1食材吃飽也不發胖
韓國知名喜劇女星洪允和近期在節目中公開驚人瘦身成果，她不僅成功減去30公斤，體重更已降至「兩位數」，跌破百公斤大關，讓現場來賓與觀眾大為讚嘆。姊妹淘 ・ 1 小時前
張曼玉激罕香港露面 商場買貼地聖誕禮物 網民︰她好親民啊
影后張曼玉近年鮮有作品推出，但就同唔少藝人一樣積極開拓社交平台。張曼玉尋日喺小紅書分享去商場買聖誕禮物嘅片段，寫道「聖誕節又快到了！這是一個我特別喜歡的節日。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
機電署工程師有逾700萬元來歷不明現金 被判囚五年三個月
【Now新聞台】機電署一名時任高級屋宇裝備工程師有逾七百萬元來源不明現金，被判囚五年三個月，犯罪得益被充公。 廉署指，60歲的謝聲德所屬的小型工程分部向兩間總承辦商判授合約，涉款約9140萬，其後分判予三間分判商，謝聲德承認從一名同時任職該三間公司董事的男子收取四萬元賄款，而謝聲德在七年半間獲機電署支薪共約900萬元，但其個人開支達約3000萬，被廉署控告財富與收入不相稱。#要聞now.com 新聞 ・ 20 小時前
泰國猛攻柬埔寨兩大原因曝光 對中國又有何影響？
泰國與柬埔寨邊境衝突持續激化，雙方在爭議領土柏威夏寺週邊展開軍事對抗，泰國空軍空襲已造成 39 萬平民流離失所。這場始於領土爭議的衝突，實際上揭露了兩國圍繞電詐產業的深層經濟矛盾，而中國作為區域重要利益相關方，專家認為中國將面臨雙重影響。鉅亨網 ・ 1 天前
日出康城領都下月加管理費兩成！ 業主可否反對？有何程序？
樓宇管理費與小業主息息相關，近日有將軍澳日出康城領都業主於社交媒體平台張貼屋苑加管理費的通告，顯示2026年1月1日起，管理費將大幅加價近2成至建築面積每呎2.73元，業主指管理費兩年累計加了37.1%，預計2027年還要加5%。28Hse.com ・ 5 小時前
兩餸飯｜聖安娜兩餸飯再開新分店！藍田新分店新張優惠3餸$55起
兩餸飯熱潮未散？聖安娜餅屋在今年9月踩過界，在太子新分店賣兩餸飯，幾個月後再於藍田開設新兩餸飯分店，新張期間更有優惠，三餸飯$55起，菜式選擇也不少，有韓式炸雞、安東燉雞、雜菜粉絲等！Yahoo Food ・ 1 小時前
崔碧珈再補刀！指facebook戀愛狀況無需對方確認 曲線向大隻Rocky鄭健樂落閘
現年58歲、曾經係TVB御用大隻佬嘅Rocky鄭健樂，離巢TVB後主要從事健身教練工作，早前佢表示近年生活飽受煎熬，除咗疫情期間其健身室被逼停業，導致半年零收入Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
Threads友質疑觀塘食店預製菜扮即炒？ 店方拍片反駁：真係即叫即炒
近日有網民於社交平台 Threads 發帖，分享自己午市覓食時遇到的新開食店，原以為該店主打鑊氣小炒，點知望入廚房卻發現「咩鑊都冇」，懷疑全部菜式其實是預製菜翻熱，帖文隨即引起網民熱烈討論。Yahoo Food ・ 9 小時前
《港樓》消息指新一期居屋及綠置居明年次季推出 共計逾9,700伙 涉啟陽苑盛緻苑等
市場消息透露，房委會正在籌備明年第二季會推出新一期「居屋2025」合共8,316伙、「綠置居2025」共1,467伙，以及白居二7,000個名額，首設聯合申請，在同一日分別攪珠決定揀樓及配額次序。AASTOCKS ・ 3 小時前
Labubu熱度退潮？泡泡瑪特2,000億市值蒸發，前LVMH高層吳越空降救亡
潮玩巨頭泡泡瑪特迎來關鍵時刻？曾靠 Labubu 風靡潮玩圈的泡泡瑪特POPMART，近期陷入雙重困境 ，不單核心 IP 熱度逐漸退潮，市值更遭遇大幅縮水。這位「潮玩一哥」緊急變招，邀請 LVMH 大中華區前總裁吳越擔任非執行董事，這場跨界救亡能否逆轉局勢？Yahoo Style HK ・ 6 小時前