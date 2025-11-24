搶購攻略 迪士尼酒店低至6折
iPhone 17e 規格配置初曝！傳升級 A19 晶片、改用自家 N1 無線網絡，再強化「這項」相機功能
盛傳來年 iPhone 將錯開「春秋二祭」兩檔期發佈，故預期 2026 年春推出的 iPhone 17e 手機，或為該系列最後一次獨立發佈計劃。
較早前有外媒引述 GF Securities 分析師 Jeff Pu 報告內容，預計 iPhone 17e 最快在 2026 首季中期發佈，並列出數項新裝置可能應用的硬件升級。
其中 iPhone 17e 頗大機會將配備標準版 iPhone 17 同款 A19 晶片，沿用前代 C1 5G 數據機系統，不過無線網絡就採用自家 N1 Wi-Fi 晶片。
攝影部份 iPhone 17e 可能看齊高端機型，統一配備 18MP Center Stage 前置鏡頭，如屬實手機在 Selfie 及群拍表現將大幅提升，日常生活影相更便利。
Mobile Magazine 短評：考慮到成本關係，iPhone 17e 或保留單機頭設計、且未必加入 ProMotion 螢幕技術，不過就有機會告別凹屏改用動態島開孔屏。
資料來源：9to5Mac、IT之家
