iPhone 17e 資訊初曝！最快 2026 上半發佈，傳升級 A19 晶片、「這改動」將整合全系外觀？
今年 2 月 Apple 發表了全新 iPhone 16e 手機，取代 SE 系列成為入門向 iPhone 選擇。近日網絡開始流傳後代機型 iPhone 17e 資訊，如將升級採用 iPhone 17 同款 A19 晶片，及最快於 2026 上半年面世。
機身配置部份，同樣廣為消息源認同說法，指 iPhone 17e 將升級 iPhone 17 同款 A19 晶片，不過就可能與前代一樣，在 CPU 及 GPU 核心數量作出刪減。
畫面方面現時流行說法有 iPhone 17e 或沿用 iPhone 16e 同款凹屏，但亦有消息指其將採用 iPhone 16 同款動態島開孔屏，後者如屬實則將整合全線 iPhone 外觀。
Mobile Magazine 短評：現時 iPhone 17e 流出消息主要為晶片跟螢幕配置，其中即使裝置用上減核版 A19 晶片，但效能提升仍舊明顯，在日常操作將能更直觀體驗。
資料來源：Apple Insider
