iPhone 17e 顯示屏細節曝光，採用 BOE、Samsung Display 及 LG Display 面板，邊框更薄

根據最新報導，iPhone 17e 預計將於 2026 年首幾個月發佈，來自韓國的消息提供了更多有關其顯示屏的細節。據悉，這款顯示屏將由 BOE、Samsung Display 及 LG Display 共同供應，其中 BOE 將獲得大部分訂單。

這款顯示屏將與 iPhone 16e 中使用的 LTPS OLED 顯示技術相同，但邊框將更為纖薄。據了解，Apple 預計在明年上半年出貨約 800 萬部 iPhone 17e。

根據之前的傳聞，iPhone 17e 將搭載與 iPhone 17 家族其餘型號相同的 1,800 萬像素自拍相機。此外，iPhone 17e 可能會搭載 iPhone 17 的 A19 處理器，並且很可能保留 iPhone 16e 的 4,800 萬像素主相機。

隨著 Apple 不斷推進其產品線，iPhone 17e 的發佈將是市場上的一大亮點，值得消費者期待。

