iPhone 18 或要加價？韓媒爆 Samsung、SK Hynix 對 Apple 記憶體供價「加到近乎倍升」，AI 伺服器搶貨令供應更緊

ZDNet、韓國經濟等韓媒報導稱，Samsung 同 SK Hynix 已就 2026 年第 1 季供應 iPhone 用 LPDDR 記憶體與 Apple 談妥大幅加價。同時台媒 TrendForce 預計 2026 年第 1 季 DRAM 價格仍會升逾 60%，市場憂慮記憶體成本上漲或影響 iPhone 18 等新機定價。

為何 Apple 今次都「頂唔順」？

報道指出 Apple 一向憑 iPhone 出貨量規模，能以相對較低價格採購組件，但自去年中以來記憶體供應緊張加劇，Apple 亦難以逆轉加價趨勢。

韓媒稱 Samsung、SK Hynix 與 Apple 協商後，將 2026 年第 1 季 iPhone 用 LPDDR 價格大幅上調，供應商因而可進一步提升 DRAM 業務盈利能力。

LPDDR 加價幅度有幾誇張？

消息指 Samsung 提出按季加價逾 80%，SK Hynix 則提出約 100% 左右加幅，接近「加到倍升」。

同時有報道提到，Apple 與供應商洽談嘅長期供貨協議（LTA）或只能覆蓋 2026 年上半年，意味下半年仍存在再加價空間（iPhone 18 危！）。

背後推手：AI 令 DRAM 需求爆，供應又傾向 HBM

全球大型科技公司加速投資 AI 基建，推高 DRAM 需求，導致供應商將更多產能投向 HBM（高帶寬記憶體），令一般 DRAM、LPDDR 供應更緊。

TrendForce 亦指 DRAM 價格已持續向上，並預期 2026 年第 1 季 DRAM 價格升幅可超過 60%，部分類別甚至接近倍升，令整體市場成本壓力更大。

唔止 iPhone：伺服器、PC、手機都被「記憶體戰」波及

韓經報道形容市場出現「DRAM 保衛戰」，指多間雲端服務、伺服器、PC、手機廠商都在爭取與 Samsung、SK Hynix 取得穩定供貨，但供應商傾向維持分季議價而非長約，以便反映逐季上升嘅價格。

除此之外，伺服器用 DRAM 報價被提出按季上調 60% 至 70%，而手機成本中記憶體佔比亦被指由約 15% 升至 20% 以上，廠商要以加價或壓縮利潤去應對。

