iPhone 18 系列將於 1 月開始進行量產測試，iPhone 18 Pro 生產線已設置完畢

根據來自中國的新傳聞，Apple 將於今年一月初開始在量產線上「逐步」測試 iPhone 18 系列設備。實際的生產預計在農曆新年之前開始，而農曆新年在 2026 年的日期為 2 月 17 日。據稱，iPhone 18 Pro 的量產線已經設置完成，但這個消息來源表示，這款手機的外觀變化不會如大家所想的那麼大。

目前尚不清楚為何 Apple 會在今年如此早地開始 iPhone 18 設備的生產，假設仍計劃在九月推出。這樣的安排似乎沒有明確的理由，因此建議對這個傳聞保持謹慎態度。

