焦點

舊電單車注入香港靈魂　一群大叔製造鐵騎浪漫

TechRitual

iPhone 18 Pro 新顏色曝光引發討論

Techritual.com

上個月，iPhone 17 Pro 在銀色、宇宙橙和深藍色三種顏色中發佈。如果對這些顏色不感興趣，據說只需再等一年即可。近日，在中國，有關 iPhone 18 Pro 將於 2026 年 9 月發佈的顏色選擇被泄露，顏色分別為咖啡色、紫色和酒紅色。下方的推測圖片顯示了這些顏色。如果這些消息屬實，這意味著 Apple 不會改變其策略，仍然不會提供黑色或白色選擇。這無疑是一個大膽的策略，但顯然該公司認為這是正確的選擇。

回到 iPhone 18 Pro 的傳聞顏色，紫色的某些版本曾在 iPhone XR、iPhone 11、iPhone 12、iPhone 14 和 iPhone 14 Pro 中出現過，但至今尚未見過「咖啡」或「酒紅」色的 iPhone，這無疑令人期待。

推薦閱讀

11 food.

其他人也在看

陳偉霆訴苦 iPhone 數據轉移要一天多？網友獻計用電飯煲加速，Apple 官方有建議正確方式

陳偉霆訴苦 iPhone 數據轉移要一天多？網友獻計用電飯煲加速，Apple 官方有建議正確方式

藝人陳偉霆在與國內粉絲分享轉換新入手的 iPhone 17 系列手機時，數據轉移用了一天多的時間，導致他買了新的 iPhone 17 Pro 保護殼也只能先套在 iPhone 16 Pro 上過乾癮，引起微博不少討論。網友們更獻計表示可以把新舊手機放進電飯煲裡「加速」，不少人都留言附和。

Yahoo Tech HK ・ 1 天前
雙11優惠2025｜Lenovo 雙 11 全年最強折扣，ThinkPad 6 折入手，工作效率即刻升級

雙11優惠2025｜Lenovo 雙 11 全年最強折扣，ThinkPad 6 折入手，工作效率即刻升級

還在忍受老舊的筆電拖慢工作節奏？今年雙11迎來最佳換機時刻！Lenovo 推出年度最強折扣，商務筆電 ThinkPad 直接減至 6 折，連 Yoga 7i 二合一筆電都可以以 7 折擁有，無論是商務會議還是日常任務，工作效率即刻提升，助你打造流暢高效的移動辦公室。記得付款時使用優惠碼「HK1111DEALS」，最多額外減$500。

Yahoo Tech HK ・ 5 小時前
Android 在防範詐騙方面的安全性高於 iOS

Android 在防範詐騙方面的安全性高於 iOS

許多人可能會認為 iOS 比 Android 更安全，這主要是因為 Apple 採取的「圍牆花園」策略，使其生 […]

TechRitual ・ 17 小時前
Amazon優惠｜Samsung Galaxy Buds 3 Pro 降至 66 折，HK$1,282 入手 AI 降噪耳機

Amazon優惠｜Samsung Galaxy Buds 3 Pro 降至 66 折，HK$1,282 入手 AI 降噪耳機

Samsung Galaxy Buds 3 Pro 憑創新型耳機桿設計實現跨越式突破！不僅具備捏合+滑動雙重操控，更搭載互動式 LED 燈效與 Galaxy AI 智能生態，一向是科技與音樂愛好者熱捧的商品。近日， Galaxy Buds 3 Pro 在 Amazon 上突發直降至 66 折，只需 US$165 （約 HK$1,282）就能體驗未來感十足的智能耳機！

Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Samsung 的 Internet 手機瀏覽器現已支援 PC 平台

Samsung 的 Internet 手機瀏覽器現已支援 PC 平台

Samsung 正在將其網絡瀏覽器推向 Windows 電腦，目前在部分地區發佈了測試版。Samsung In […]

TechRitual ・ 1 天前
LinkedIn將利用用戶資料訓練AI 私隱專員公署提醒可撤銷權限

LinkedIn將利用用戶資料訓練AI 私隱專員公署提醒可撤銷權限

職場社交媒體平台領英(LinkedIn)將由下周一(3日)起，使用用戶的個人資料訓練其生成式AI模型。個人資料私隱專員公署提醒用戶，如不願授權，可前往賬戶設定中的「資料隱私」部分，然後選擇「用於改進生成式AI的資料」找到相關選項，再關閉「使用我的資料訓練內容創作AI模型」選項，以撤銷權限。

AASTOCKS ・ 19 小時前
HUAWEI MatePad 12 X 同 MatePad 11.5 香港上市，PC 級生產力重塑流動辦公學習

HUAWEI MatePad 12 X 同 MatePad 11.5 香港上市，PC 級生產力重塑流動辦公學習

文章來源：Qooah.com 華為香港今日發佈多款新品，其中有兩款全新 HUAWEI MatePad ，分別為纖薄全能的 HUAWEI MatePad 12 X 2025 和輕量高效的 HUAWEI MatePad 11.5 。兩款新品可以全面提升用戶的流動辦公和高效學習。 HUAWEI MatePad 12 X 作為新一代全能平板，憑借輕薄的機身，PC 級的生產力應用和專業級別的創作工具，打造全新的流動辦公模式，提供商務或創作的輕便體驗。 外觀設計方面，HUAWEI MatePad 12 X 在設計和手感上進行全面提升，機身為金屬一體成型設計，邊緣採用有著鑽石光澤的切邊工藝，十分的精緻高級。機身採用業內首創的幻彩珠光工藝， 加入了天然雲母粉材料，觸感細膩，光影反射靈動變化，更顯科幻。 流動辦公方面，HUAWEI MatePad 12 X 內置專屬的 PC 級 WPS Office，在平板上也能體驗到 PC 端一致的操作方式。更全面的工具欄支援調節表格，增加表格公式，設計製作 PPT 等操作。搭配 HUAWEI 智能磁吸鍵盤和全新 HUAWEI M-Pencil Pro，完美的結合了實

Qooah.com ・ 1 天前
Apple Q4 財報：iPhone 17 助力營收創新高但官方避談 iPhone Air，大中華區低迷不過反彈在即

Apple Q4 財報：iPhone 17 助力營收創新高但官方避談 iPhone Air，大中華區低迷不過反彈在即

Apple 今日公佈了截止至 9 月 27 日的本財年 Q4 財報，該季度總營收達到 1,024.7 億美元，按年增長 7.94%，創下同期歷史新高。

Yahoo Tech HK ・ 14 小時前

有消息指德國擬用公帑 為德國通訊公司換掉華為設備

有消息指,德國政府考慮利用公帑,為德國電信及其他通訊公司,換掉華為設備。消息人士透露,德國政府仍在討論動用公帑金額,目前亦不清楚,將會馬上更換還是逐步更換設備,估計涉及超過20億歐元,其中一個方案是,動用國防或基礎設施建設資金。德國內政部表示,不知悉有關計劃。華為、德國電信,以及在德國,營運通訊網絡的英國 Vodafone 等,都沒有回應報道。通訊服務公司一直抗拒,德國政府基於安全方面的考慮,移除華為設備。 (BC)

infocast ・ 19 小時前
前亞視小生甄志強離世　傳打波心臟出事致死

前亞視小生甄志強離世　傳打波心臟出事致死

【on.cc東網專訊】前亞視小生甄志強離世終年59歲。有傳他打波期間心臟突然出事致死。消息一出震驚娛樂圈。甄志強太太方心媛今日（30日）發布訃告：「先夫 甄志强先生於2025年10月21日於上海安詳辭世，蒙塵世之緣盡，歸天地之寧靜。彼一生溫潤如玉，藝耀香江，德澤

東方日報 OrientalDaily ・ 16 小時前
好人好事｜阿伯ATM撳錢疑遇電騙 開Speaker揭呃人過程 港男熱心制止存款「清零」

好人好事｜阿伯ATM撳錢疑遇電騙 開Speaker揭呃人過程 港男熱心制止存款「清零」

長者因科技知識不足及防騙意識薄弱，屢成為各種騙案的高危群組。有港男周四在社交平台分享，稱目睹一位長者在銀行提款機前疑遇上電話詐騙，更險被不法分子誘導轉帳金錢，決定出聲制止，直言「好彩阿伯全程開speaker，如果唔係今鋪真係銀行存款等於零」，又稱雖該位長者及後離開銀行，未知最終有否中伏惟「希望平安啦」，引發網民熱烈討論

am730 ・ 12 小時前
胡定欣接收胡杏兒電波呼籲終蒲頭 獲贈重手龍鳳鈪：要戴住岀Show

胡定欣接收胡杏兒電波呼籲終蒲頭 獲贈重手龍鳳鈪：要戴住岀Show

視后胡定欣早前藉中秋佳節於社交平台PO出與醫生男友陳建華（Akin）唯美婚照，宣布二人已結婚。胡定欣與老公喺紐西蘭舉行婚禮，畫面唯美如畫；不過，原來二人嘅婚事相當保密，就連閨密團「胡說八道會」竟全不知情，更加冇收到邀請。與胡定欣交情深厚嘅胡杏兒喺早前接受訪問時高調放話：「嗱！你好搵我喇，而家我經過大氣電波呼籲。」然而，胡定欣喺昨日（30日）終於喺社交平台分享與胡杏兒見面嘅片段和照片，姐妹情堅如磐石。

Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
竇靖童、宋妍霏被目擊「十指緊扣遛狗」！互動親暱爆戀情　網曝：已獲王菲認可​

竇靖童、宋妍霏被目擊「十指緊扣遛狗」！互動親暱爆戀情　網曝：已獲王菲認可​

10月29日，竇靖童與宋妍霏被拍到聚餐後一同遛狗，畫面中兩人十指緊扣，互動自然親密，竇靖童一手牽狗繩、一手牽著宋妍霏，吸引網友討論。

姊妹淘 ・ 11 小時前
「愚蠢、荒唐！」特朗普將下令美國航空母艦改回舊系統

「愚蠢、荒唐！」特朗普將下令美國航空母艦改回舊系統

美國總統特朗普日 28 日訪問日本時，與日本首相高市早苗一同前往美海軍橫須賀基地，登上美國海軍「喬治華盛頓號」核動力航空母艦。特朗普在對現場美軍官兵發表演說時，宣佈將簽署一項行政命令，要求美國未來建造的新型航空母艦必須使用蒸汽彈射器和液壓升降機。

鉅亨網 ・ 17 小時前
青衣八旬翁疑女友出軌落毒　行兇後墮樓亡　兩死者家屬認屍

青衣八旬翁疑女友出軌落毒　行兇後墮樓亡　兩死者家屬認屍

【on.cc東網專訊】青衣昨日(29日)發生自殺及謀殺案。一名姓林(82歲)老翁於長亨邨多層停車場疑高處墮下死亡。警員到男死者的女友、位於長宏邨宏心樓寓所調查，發現林翁的姓鍾(56歲)女友，頭部受傷倒斃單位。初步調查顯示，案發時疑因林翁懷疑女友有外遇，一怒下於單

on.cc 東網 ・ 1 天前
郭富城60歲人生贏家！背後兩位「情緒支柱」：方媛產後4天陪過生日、經紀人賣房相助度難關

郭富城60歲人生贏家！背後兩位「情緒支柱」：方媛產後4天陪過生日、經紀人賣房相助度難關

郭富城迎來60歲生日，不僅狀態維持良好、氣質依舊，還喜迎第三個女兒，堪稱事業與家庭兩得意。而他背後的幸福支撐，來自兩位長年默默付出的女性——妻子方媛與經紀人小美。

姊妹淘 ・ 13 小時前
潮語｜「67」點解？年輕人之間新暗號「Six Seven」，老師或家長聽到滿頭問號原來是「這樣解釋」

潮語｜「67」點解？年輕人之間新暗號「Six Seven」，老師或家長聽到滿頭問號原來是「這樣解釋」

潮語或流行用語都在推陳出新，先前「delulu」、「skibidi」這些00後用語才被列入劍橋詞典，現在又來個「67」被Dictionary.com列入2025年度字。「67」為什麼會在年輕人間成為爆紅「暗號」？這個inside joke到底是什麼意思呢？

Yahoo Style HK ・ 17 小時前
英國安德魯王子遭剝奪所有頭銜榮譽　被勒令搬離王室住所｜Yahoo

英國安德魯王子遭剝奪所有頭銜榮譽　被勒令搬離王室住所｜Yahoo

英國王室宣布，國王查理斯三世已正式啟動程序，剝奪安德魯王子（Prince Andrew）尊號、頭銜及榮譽，今後他會以本名安德魯・蒙巴頓・溫莎（Andrew Mountbatten Windsor）作為稱號；王室並已經通知他搬離王室住所，搬到私人住所居住。

Yahoo新聞 ・ 19 小時前
33年零負評閨蜜！張柏芝、黎姿探班合體　「骨相美人」逆齡同框驚呆網友

33年零負評閨蜜！張柏芝、黎姿探班合體　「骨相美人」逆齡同框驚呆網友

54歲黎姿近日驚喜現身張柏芝錄製綜藝《一路繁花2》探班，兩人一見面立刻小跑相擁、貼臉耳語，重現當年《倚天屠龍記》中「趙敏摸臉」的經典畫面。45歲的張柏芝瞬間露出少女般笑容，靠在黎姿肩頭，黎姿則貼心蹲下替她整理旗袍領口，親暱互動讓網友驚呼：「這真的是50多歲的狀態嗎？」

姊妹淘 ・ 14 小時前
【優品360】今期優惠推介（即日起至06/11）

【優品360】今期優惠推介（即日起至06/11）

優品360今期有不少產品優惠，如秋天必買NOKCHAWON天然蜂蜜柚子/檸檬茶1公斤裝特價$30.9、PANDO有機甘粟$39/3件；急凍產品優惠有34度天然食品格陵蘭比目魚柳$92/2件、御前白玉日本白蛋10隻裝$42/2件；會員專享優惠有李錦記海皇XO醬/蒜醬$44/2件，還有不少美酒優惠，NIKKA余市單一麥芽威士忌低至$599！

YAHOO著數 ・ 1 天前