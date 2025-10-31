iPhone 18 Pro 新顏色曝光引發討論

上個月，iPhone 17 Pro 在銀色、宇宙橙和深藍色三種顏色中發佈。如果對這些顏色不感興趣，據說只需再等一年即可。近日，在中國，有關 iPhone 18 Pro 將於 2026 年 9 月發佈的顏色選擇被泄露，顏色分別為咖啡色、紫色和酒紅色。下方的推測圖片顯示了這些顏色。如果這些消息屬實，這意味著 Apple 不會改變其策略，仍然不會提供黑色或白色選擇。這無疑是一個大膽的策略，但顯然該公司認為這是正確的選擇。

回到 iPhone 18 Pro 的傳聞顏色，紫色的某些版本曾在 iPhone XR、iPhone 11、iPhone 12、iPhone 14 和 iPhone 14 Pro 中出現過，但至今尚未見過「咖啡」或「酒紅」色的 iPhone，這無疑令人期待。

