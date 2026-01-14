焦點

跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效

iPhone 18 Pro 最新消息整理｜棄靈動島？屏下 Face ID 配左上單挖孔，2nm 晶片、可變光圈鏡頭規格首曝

Apple 可能分階段發新手機：9 月先出 iPhone Fold、iPhone 18 Pro 系列，iPhone 18 留明年初？

綜合微博和多個海外爆料來源，下一代 iPhone 18 系列的模樣似乎變得愈來愈具體？Yahoo Tech 以下為大家整理各路資訊，給大家更清晰、更齊全的 iPhone 18 爆料！

有傳 Apple 計劃在 iPhone 18 Pro 系列上進行外觀大改，沿用多年的「靈動島」(Dynamic Island) 設計或將走入歷史，取而代之的是更先進的屏下技術。同時，備受期待的摺疊螢幕 iPhone – iPhone Fold 亦有望同步現身。

1. 螢幕設計：靈動島終結，邁向屏下 Face ID

iPhone 18 Pro 與 iPhone 18 Pro Max 最明顯的變化，在於將 Face ID 組件隱藏於螢幕下方。

  • 單挖孔設計： 透過「拼接微透玻璃」技術，紅外線傳感器可穿透螢幕，令正面僅保留前置鏡頭的一個小挖孔。據悉該孔位可能移至左上角，而非現行的中央對稱設計。

  • 屏佔比提升： 受惠於屏下技術，螢幕比例將提升至 94%-96%，提供近乎全螢幕的視覺體驗。

  • 產品分層： 基本版 iPhone 18 預計會保留靈動島設計，以拉開與 Pro 系列的高端差距。

2. 影像革命：48MP 物理可變光圈主鏡頭

Apple 終於要在光學硬件上挑戰單反級體驗。爆料顯示，iPhone 18 Pro 系列將搭載具備物理可變光圈的 4,800 萬像素主鏡頭。

  • 手動光圈調節： 用戶可在 f/1.4 至 f/2.8 之間切換。在強光下收細光圈可獲得深景深與更銳利的影像；在暗光環境下則可放大光圈增加進光量，減少雜訊。

  • 長焦升級： Pro Max 機型預計會獨佔 f/2.0 大光圈的 4,800 萬像素潛望式長焦鏡頭。

3. 性能巔峰：台積電 2nm 工藝 A20 Pro 晶片

效能方面，iPhone 18 Pro 將首發搭載 A20 Pro 晶片，基於台積電的 2nm 製程 (N2)。

  • 效能與功耗： 相比 3nm 技術，效能預計提升 15%，功耗則降低達 30%。

  • AI 算力： 為配合更強大的本地大型語言模型，A20 Pro 的神經網絡引擎性能將有顯著增長。

  • 自研 C2 基帶： 換裝 Apple 自研的 C2 通訊晶片，全面優化 5G 與衛星通訊表現。

iPhone 18 預定採用？傳台積電 2nm 製程的試產良率已「遠超」70%

Apple、Google 官宣 AI 合作！下一代 Apple Intelligence 確定注入 Gemini AI，強化 Siri 多模態處理。

4. 產品策略：摺疊屏 iPhone Fold 登場與分階段發佈

2026 年 Apple 可能會調整其發佈節奏，以應對日益激烈的市場競爭：

  • 2026 年 9 月： 優先發佈 iPhone 18 Pro 系列及首款書本式摺疊屏 iPhone (iPhone Fold)。傳聞摺疊屏售價可能高達 HK$14,000 以上。

  • 2027 年春季： 推遲發佈標準版 iPhone 18，藉此延長 iPhone 17 系列的生命週期。

iPhone 18 世代調整發表時程？傳聞低階機將延至次年春季發表

iPhone 18 - MacRumors

