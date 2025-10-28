許紹雄逝世終年 76 歲
iPhone 18 Pro Max 搭載可變光圈鏡頭？望遠相機也將升級大光圈
可變光圈在 Android 世界倒是出現得越來越少了。
自 2017 年於 Samsung 的中國特供機 W2018 上首度出現以來，機械式可變光圈鏡頭在 Android 世界已經經歷了從稀奇到普通，如今已變成僅有少數廠家在堅持採用的過程。但這件事可能很快就會發生變化，因為供應鏈已經傳出新的動向，暗示明年的 iPhone 18 Pro Max 或許會以可變光圈作為賣點。爆料大神數碼閒聊站在微博上透露，其已在供應鏈資訊中發現了「可變大光圈物料」。不僅如此，新機的 48MP 潛望遠攝似乎也會進一步加大光圈以改善進光量。
另外微博還提到了 Apple 接下來一代產品的發佈計畫，據稱 iPhone 18 Pro 系列將與 iPhone Air 新機以及首款摺疊 iPhone 一同於 2026 年 9 月登場。而標準款 iPhone 18 則會與 iPhone 18e 一起在 2027 上半年到來，2026 上半年還有 iPhone 17e。這一系列時程安排與半年前知名分析師郭明錤的預測相符，如果屬實的話，那明年的 iPhone 陣容將會相當有看點。
