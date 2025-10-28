iPhone 20 將取消所有傳統按鍵

近期有不少關於 iPhone 20 系列的傳聞，這款手機預計將於 2027 年發佈，以慶祝首款 iPhone 發佈 20 週年。最新的消息涉及 Apple 將所有實體按鈕取而代之，改用電容式按鈕。這一點在之前的 iPhone 版本中曾多次傳出，但始終未能實現。現在來自中國的新傳聞指出，iPhone 20 將終於採用這一設計，並且據說會完全沒有實體按鈕，取而代之的是固態按鈕，並配備本地化的震動反饋。

此外，iPhone 20 系列還可能會切換到一種全新的相機感應器，並進行大規模的設計重塑，以慶祝這一里程碑事件。隨著時間的推移，關於這些智能手機的更多資訊預計將陸續曝光。

