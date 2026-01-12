iPhone 4 驚爆 TikTok 復古熱潮！專家警告三大致命資安風險

誰也沒想到，這部由 Steve Jobs 於 15 年前發表的經典之作 iPhone 4，竟然在 2026 年再次成為科技界的焦點。

為什麼是 iPhone 4？TikTok 創作者的「氛圍感」密碼

這波熱潮主要由 TikTok 帶動，標籤 #digicam 的相關內容發文量已衝破 35 萬條。年輕一代將 iPhone 4 視為一種時尚的懷舊象徵，其不鏽鋼邊框與 3.5 吋的輕巧機身，讓人回想起那個科技相對簡單的時代。

最核心的吸引力在於其攝影質感。雖然 iPhone 4 的後置相機僅有 500 萬像素，與最新款 iPhone 17 的 4,800 萬像素高清畫質相去甚遠，但其照片自帶的「粗顆粒感」與「自然雜訊」，被認為比現代 AI 演算過度美化的照片更有「氛圍感」。

致命風險：過時系統等於「門戶大開」

然而資安專家強烈警告，這股熱潮背後隱藏著嚴重的安全風險。iPhone 4 支援的最高版本系統為 iOS 7.1.2，自 2014 年起就停止所有安全性更新。

由於系統缺乏現代的加密技術與補丁，用戶在 iPhone 4 上輸入的任何登入憑證、密碼或個人數據，都極易被攔截。此外，許多現代應用程式已無法在 iOS 7 上運行，強行使用瀏覽器登入敏感服務將面臨極大威脅。

2026 安全玩 iPhone 4？

如果你也想入手一部 iPhone 4 體驗復古美學，請務必遵循以下安全守則：

徹底離線使用： 建議開啟飛行模式且不要插入 SIM 卡。將它當作一部純粹的「離線相機」使用。

切勿登入 Apple ID： 絕對不要在舊設備上登入你的個人 Apple ID 或 iCloud 帳戶，以免同步過程中洩露雲端資料。

避免使用 Wi-Fi： 盡量不要連接公共 Wi-Fi 網絡，防止數據在傳輸過程中遭外洩。

有線傳輸照片：應使用 30-pin 數據線連接電腦導出照片，而非透過電子郵件或雲端傳輸。

說到 2010 年時推出的手機，其實都有不少值得懷念的經典機型，像是當年的 Nokia N8 更是配備了當時領先業界的 1,200 萬像素蔡司光學鏡頭和氙氣閃光燈；再來還有 Sony Ericcson 的首款 Android 智能手機 Xperia X10，其美型設計也是一大特色。

