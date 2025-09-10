焦點

鍾嘉欣專訪（下）愛老公無悔放下一切出嫁

iPhone Air、iPhone 17 全系 RAM 確認：除標準款 8GB 外其餘均升至 12GB

MacRumors 在 Xcode 26 裡找到了相關資訊。

Sanji Feng
Sanji Feng
編輯
更新時間
iPhone Air、iPhone 17 全系 RAM 確認：除標準款 8GB 外其餘均升至 12GB

雖然 Apple 官方並沒有在新 iPhone 的商品頁面中列出 RAM 規格，但 MacRumors 在發布會後第一時間利用 Xcode 26 挖出了相關資訊。這次除了標準款 iPhone 17 仍維持在和 iPhone 16 這代相同的 8GB 外，iPhone Air、iPhone 17 Pro 及 iPhone 17 Pro Max 全都升上了 12GB。很顯然，這是為進一步利用好 AI 所做的準備，接下來就等官方推出跳票已久的 Siri 更新了。

