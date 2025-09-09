iPhone Air、iPhone 17 Pro 預訂｜iPhone 17 Pro Max 無加價、iPhone Air 香港賣價公開！

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

iPhone 17 Pro Max 無加價、iPhone Air 香港賣價公開！

Apple iPhone 17 發佈會正式完結，大家最關注的當然是價格了吧？Yahoo Tech 以下為大家整理好售價和預訂資訊！

Apple iPhone Air、iPhone 17 Pro、iPhone 17 系列將於 9 月 12 日晚上 8 時起接受預訂，9 月 19 日起發售。每人、每款限購兩部。

