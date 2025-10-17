內地版iPhone Air今日起開始預購，僅5分鐘即售罄。(資料圖片)

蘋果iPhone Air今早(17日)9時在內地開始預購，綜合內地媒體報道，官方網站在開售5分鐘已告售罄，其零售店亦已無現貨，送貨交付時間將推遲至一至兩周。

此前因內地未有eSIM業務延遲發售

在京東(9618)平台上，iPhone Air多款配色全數顯示缺貨狀態，僅雲白色iPhone Air 256GB版本可預約搶購。阿里巴巴(9988)旗下天貓Apple Store官方旗艦店仍可下單，但發貨時間顯示為15日內，且嚴格實施每人限購兩部規定。

廣告 廣告

iPhone Air取消實體SIM卡槽，改用eSIM設計，此前因內地未有eSIM手機業務而推遲發售，其後內地3大電訊商中國電信、中國移動和中國聯通開綠燈，開啟eSIM服務。蘋果行政總裁庫克(Tim Cook)日前公布，iPhone Air今日開始預購，並於下周三(22日)正式發售。根據蘋果內地官網介紹，iPhone Air售價為7,999元人民幣起，每人限購兩部。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/財經/iphone-air內地今起預購-僅5分鐘即搶光/609544?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral