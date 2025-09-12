iPhone Air在華延期推出 蘋果正與監管機構合作

【on.cc東網專訊】美國蘋果公司日前推出全新iPhone 17等系列手機，內媒周五（12日）報道，當中iPhone Air因採用eSIM設計，在內地未能與另外三款型號同步發售。公司回應稱，正與監管機構緊密合作，力爭盡快在中國推出。

蘋果公司官網顯示，iPhone Air發售資訊將於後續更新，所有機型將在獲得批准後發售。公司回應稱，迫不及待希望用戶能體驗iPhone Air。其餘iPhone 17、iPhone 17 Pro和iPhone 17 Pro Max將於周五晚上8時起開啟預購，公司將在獲批後第一時間啟動發售iPhone Air。

另有報道指，iPhone推出帶動相關工廠的招聘潮，位於河南鄭州港區的富士康廠區，近日附加最高9,800元人民幣（約1.08萬港元）的返費搶工人，本月初該廠有近20萬工人實行兩班制上班。「返費工」是指做滿規定期限可額外領取一筆「返費」的臨時工。

除富士康外，蘋果產業鏈的其他廠商也同步加速生產。蘋果玻璃蓋板及金屬機殼主要供應商、總部在湖南長沙的藍思科技周三（10日）回覆投資者提問時稱，公司從下半年起已為大客戶新品加班加點安排生產。蘋果另一零部件供應商領益智造在東莞的工廠工資亦高於周邊同類工廠，且提供食宿。

