iPhone Air有得炒？據報因一原因在內地「卡」關

中國蘋果官網調整了iPhone Air的發售狀態，顯示為「發售資訊後續更新」。(官網截圖)
蘋果全新iPhone系列將於今晚(12日)展開預售，並定於9月19日正式發售，其中iPhone Air尤其受到市場關注。然而，中國蘋果官網今日(12日)悄然調整了iPhone Air的發售狀態，顯示為「發售資訊後續更新」，令許多期待該款新機的消費者感到意外。

目前，香港地區iPhone Air如期在今晚8時開售。(官網截圖)
蘋果：力爭盡快在中國推出

據內媒報道，此次延遲發售的原因，是iPhone Air全系列取消了實體SIM卡槽，僅支援eSIM功能，因此必須在已開通eSIM服務的地區才能使用。由於內地目前eSIM支援範圍有限，導致該機型無法與另外3款新機iPhone 17、iPhone 17 Pro及iPhone 17 Pro Max同步上市。

蘋果官方回應表示，正與監管機構緊密合作，力爭盡快在中國推出iPhone Air。至於其餘3款新機，iPhone 17、iPhone 17 Pro及iPhone 17 Pro Max，仍將按原計劃於北京時間今晚8時起開放預購，並於下周五(19日)正式開賣。現時，香港地區iPhone Air如期在今晚8時接受預訂。

