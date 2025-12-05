iPhone Air 價值下滑 40.3% 至 47.7%，256GB 型號現價僅 $999

根據最新報告，iPhone Air 的銷售情況不佳，這也反映在其二手市場的價格上。SellCell 針對 iPhone 17 系列的貶值情況進行了分析，數據來自超過 40 家美國回購公司的交易價格，時間跨度為十週。根據這些數據，iPhone Air 的初始價值已經減少了 40.3% 至 47.7%，具體取決於存儲版本。

以 256GB 基本型的 iPhone Air 為例，其建議零售價為 $999 / 約 HK$ 7,792，現在在二手市場上已經便宜了 40.3%。而 512GB 型號（建議零售價 $1,199 / 約 HK$ 9,351）則損失了 45% 的初始價值。至於 1TB 型號，零售價為 $1,399 / 約 HK$ 10,895，目前僅能獲得 $668 / 約 HK$ 5,208，這樣的貶值幅度達到 47.7%。

廣告 廣告

有趣的是，去年同期的 iPhone 16 Plus（128GB 存儲）在十週內貶值了 41.6%，而 iPhone 16（128GB）則在同一期間損失了 44.2%。這表明，iPhone Air 的貶值速度相對較快。

儘管 iPhone Air 的表現不佳，iPhone 17 系列的其他型號在二手市場上卻相對表現出色，平均貶值率為 34.6%。其中，256GB 的 iPhone 17 Pro Max 表現最佳，僅損失了 26.1% 的初始價值。256GB 的 iPhone 17 Pro 在同一期間損失了 32%，而基礎型的 256GB iPhone 17 則在 -33% 的位置。

型號 存儲 建議零售價 二手價 貶值幅度 iPhone Air 256GB $999 / 約 HK$ 7,792 約 $596 / 約 HK$ 4,648 40.3% iPhone Air 512GB $1,199 / 約 HK$ 9,351 約 $659 / 約 HK$ 5,148 45% iPhone Air 1TB $1,399 / 約 HK$ 10,895 約 $668 / 約 HK$ 5,208 47.7% iPhone 17 Pro Max 256GB $1,199 / 約 HK$ 9,351 約 $884 / 約 HK$ 6,887 26.1% iPhone 17 Pro 256GB $1,099 / 約 HK$ 8,570 約 $746 / 約 HK$ 5,792 32% iPhone 17 256GB $999 / 約 HK$ 7,792 約 $670 / 約 HK$ 5,226 33%

推薦閱讀