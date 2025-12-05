宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
iPhone Air 價值下滑 40.3% 至 47.7%，256GB 型號現價僅 $999
根據最新報告，iPhone Air 的銷售情況不佳，這也反映在其二手市場的價格上。SellCell 針對 iPhone 17 系列的貶值情況進行了分析，數據來自超過 40 家美國回購公司的交易價格，時間跨度為十週。根據這些數據，iPhone Air 的初始價值已經減少了 40.3% 至 47.7%，具體取決於存儲版本。
以 256GB 基本型的 iPhone Air 為例，其建議零售價為 $999 / 約 HK$ 7,792，現在在二手市場上已經便宜了 40.3%。而 512GB 型號（建議零售價 $1,199 / 約 HK$ 9,351）則損失了 45% 的初始價值。至於 1TB 型號，零售價為 $1,399 / 約 HK$ 10,895，目前僅能獲得 $668 / 約 HK$ 5,208，這樣的貶值幅度達到 47.7%。
有趣的是，去年同期的 iPhone 16 Plus（128GB 存儲）在十週內貶值了 41.6%，而 iPhone 16（128GB）則在同一期間損失了 44.2%。這表明，iPhone Air 的貶值速度相對較快。
儘管 iPhone Air 的表現不佳，iPhone 17 系列的其他型號在二手市場上卻相對表現出色，平均貶值率為 34.6%。其中，256GB 的 iPhone 17 Pro Max 表現最佳，僅損失了 26.1% 的初始價值。256GB 的 iPhone 17 Pro 在同一期間損失了 32%，而基礎型的 256GB iPhone 17 則在 -33% 的位置。
型號
存儲
建議零售價
二手價
貶值幅度
iPhone Air
256GB
$999 / 約 HK$ 7,792
約 $596 / 約 HK$ 4,648
40.3%
iPhone Air
512GB
$1,199 / 約 HK$ 9,351
約 $659 / 約 HK$ 5,148
45%
iPhone Air
1TB
$1,399 / 約 HK$ 10,895
約 $668 / 約 HK$ 5,208
47.7%
iPhone 17 Pro Max
256GB
$1,199 / 約 HK$ 9,351
約 $884 / 約 HK$ 6,887
26.1%
iPhone 17 Pro
256GB
$1,099 / 約 HK$ 8,570
約 $746 / 約 HK$ 5,792
32%
iPhone 17
256GB
$999 / 約 HK$ 7,792
約 $670 / 約 HK$ 5,226
33%
