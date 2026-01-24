iPhone Air 內地上市三月即劈價 2,500 人民幣！國行 eSIM 限制多，港人買機前必睇攻略

iPhone Air 內地開售剛滿 3 個月之際，Apple 竟公開了公司史上最迅猛的新機降價策略。Apple 天貓旗艦店、京東商城今日推出超大幅度新年優惠活動，官方立減 2,000 人民幣，再疊加 500 元國家補貼後，最低 5,499 人民幣便可入手 iPhone Air，折扣高達 31%。換算後約合 6,140 港幣，遠平過本地 8,599 港幣定價。

兩大電商平台中，天貓優惠僅限 256GB 型號，且額度只有 1.3 萬部。而京東條件就寬鬆許多，所有容量都可使用優惠券，且未標註限量。

iPhone Air 遠遜預期，生產計劃腰斬

iPhone Air 銷售表現遠低於 Apple 預期。 第三方市場調查機構 IDC 高級研究總監 Nabila Popal 指出，該產品實際銷量僅達 Apple 最高預期的三分之一，迫使公司在手機上市數週後即將生產計劃削減一半。 另一投資機構 Mizuho Securities 更預測，供應商於 2026 年第一季的零件出貨量將下調 80%，而 Apple 今年 iPhone Air 生產總量將比原計劃減少 100 萬部。 KeyBanc Capital Markets 的分析報告更直指市場對 iPhone Air「幾乎毫無需求」。

國行 eSIM 限制重重，用家怨聲載道

iPhone Air 在中國市場面對 eSIM 技術限制，比其他 iPhone 主流市場複雜許多。目前僅國行 A3518 型號支援中國 eSIM 服務，外版機器因缺少 China CI 認證，加上辦理過程必須綁定手機的 eID 和 IMEI，導致非國行機完全無法向中國移動、中國電信、中國聯通這三大電訊商申請 eSIM 號碼。

除此之外，國行 iPhone Air 的 eSIM 設有多項嚴格限制，也令用家大感不便，二手交易亦受影響：

每部裝置最多只能寫入並激活 2 張 eSIM 卡（包括中國內地及海外所有運營商）

每月補換 eSIM 卡次數上限為 5 次

必須親身前往運營商線下營業廳辦理，不可網上操作

eSIM 與裝置 IMEI 號碼強制綁定，無法自助遷移

香港用家應該買國行定港版？

對於香港用家而言，選擇國行或港版 iPhone Air 需視乎個人使用情況。如果只是偶爾北上，建議選購港版，配合漫遊服務使用即可，避免國行 eSIM 繁瑣限制。若生活重心偏向內地，可考慮國行版，因裝置只要定位不在內地，便可啟用其他地區 eSIM 號碼，使用更加靈活。

