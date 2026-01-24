iPhone Air 內地上市三月即劈價 2,500 人民幣！國行 eSIM 限制多，港人買機前必睇攻略
Apple 史上最迅猛新機降價策略，香港用家應該買國行定港版？
iPhone Air 內地開售剛滿 3 個月之際，Apple 竟公開了公司史上最迅猛的新機降價策略。Apple 天貓旗艦店、京東商城今日推出超大幅度新年優惠活動，官方立減 2,000 人民幣，再疊加 500 元國家補貼後，最低 5,499 人民幣便可入手 iPhone Air，折扣高達 31%。換算後約合 6,140 港幣，遠平過本地 8,599 港幣定價。
👉 國家補貼教學2026｜港人有回鄉證就能買！最高享 1,500 人民幣折扣，附申請教學和五大國產手機推薦
兩大電商平台中，天貓優惠僅限 256GB 型號，且額度只有 1.3 萬部。而京東條件就寬鬆許多，所有容量都可使用優惠券，且未標註限量。
iPhone Air 遠遜預期，生產計劃腰斬
iPhone Air 銷售表現遠低於 Apple 預期。 第三方市場調查機構 IDC 高級研究總監 Nabila Popal 指出，該產品實際銷量僅達 Apple 最高預期的三分之一，迫使公司在手機上市數週後即將生產計劃削減一半。 另一投資機構 Mizuho Securities 更預測，供應商於 2026 年第一季的零件出貨量將下調 80%，而 Apple 今年 iPhone Air 生產總量將比原計劃減少 100 萬部。 KeyBanc Capital Markets 的分析報告更直指市場對 iPhone Air「幾乎毫無需求」。
國行 eSIM 限制重重，用家怨聲載道
iPhone Air 在中國市場面對 eSIM 技術限制，比其他 iPhone 主流市場複雜許多。目前僅國行 A3518 型號支援中國 eSIM 服務，外版機器因缺少 China CI 認證，加上辦理過程必須綁定手機的 eID 和 IMEI，導致非國行機完全無法向中國移動、中國電信、中國聯通這三大電訊商申請 eSIM 號碼。
除此之外，國行 iPhone Air 的 eSIM 設有多項嚴格限制，也令用家大感不便，二手交易亦受影響：
每部裝置最多只能寫入並激活 2 張 eSIM 卡（包括中國內地及海外所有運營商）
每月補換 eSIM 卡次數上限為 5 次
必須親身前往運營商線下營業廳辦理，不可網上操作
eSIM 與裝置 IMEI 號碼強制綁定，無法自助遷移
香港用家應該買國行定港版？
對於香港用家而言，選擇國行或港版 iPhone Air 需視乎個人使用情況。如果只是偶爾北上，建議選購港版，配合漫遊服務使用即可，避免國行 eSIM 繁瑣限制。若生活重心偏向內地，可考慮國行版，因裝置只要定位不在內地，便可啟用其他地區 eSIM 號碼，使用更加靈活。
更多內容：
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
一部極致堆料，一部顛覆形態！HONOR MWC 雙旗艦手機官宣
文章來源：Qooah.com HONOR 官宣將於3月1日在巴塞羅那 MWC2026 展會上發佈兩款新品，分別為全球首款 Snapdragon 8 Elite Gen5 大摺旗艦 HONOR Magic V6，和行業首款機器人手機 HONOR Robot Phone。兩款裝置都將在國內市場發售，而 HONOR Magic V6 亦鐵定在香港上市。 HONOR Magic V6 搭載 Snapdragon 8 Elite Gen5 處理器，是行業內首款該平台的摺疊屏機型，性能進一步提升。 結合爆料，HONOR Magic V6 內置 7000mAh 大容量電池，是摺疊屏裝置最大的電池。影像方面，採用2億像素高清主鏡和內外雙 2K LTPO 3.0自適應刷新率屏幕。對比上一代裝置，HONOR Magic V6 的配置進一步提升。 HONOR Robot Phone 則是一款突破現有智能手機形態的裝置，將手機和機器人兩種形態進行融合。裝置的後置主鏡配備了隱藏式機械臂雲台，可在 0.8秒展開，進行 360度靈活調角。靈活的機械臂能實現目標跟隨和專業級別的防震，更適合短片的拍攝。 HONOR RQooah.com ・ 1 天前
Apple 新 Siri 傳最快 2 月下旬示範：Google Gemini 加持，iOS 26.4 beta 率先登場（果迷必睇）
Apple 確認與 Google 合作，Gemini 將被用作下一代 Apple 基礎模型，為 Siri 同 Apple Intelligence 帶來更個人化新功能；消息指 Apple 或於 2 月下旬示範，並最快隨 iOS 26.4 beta 推出，之後 iOS 27 版本將再進一步變成聊天機械人式體驗。Yahoo Tech HK ・ 17 小時前
斜槓生活的高效娛樂 模特兒Hani推薦不熬夜也能玩的《傳奇又來了》
哈囉大家好，我是 Hani！平常既是模特兒、KOL，也是一位刺青師。拍攝、活動、客人預約、構圖、畫稿，時間常常被切成碎片。對我來說，遊戲從來不只是娛樂，而是一個能在零碎時間裡把自己帶走的出口，讓我能放鬆一下、打發時間。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
「超級瑪利歐兄弟 驚奇Nintendo Switch 2 Edition + 同遊鈴鈴公園」將於3月26日發行！羅潔塔與庫巴七人眾也將登場
任天堂宣布，Nintendo Switch 2軟體 「超級瑪利歐兄弟 驚奇Nintendo Switch 2 []Saiga NAK ・ 14 小時前
MacBook Pro 2026 或「一年兩更」：一月尾 M5 Pro／M5 Max 先到，年末再出 OLED 觸控大改款？
彭博報導稱 Apple 2026 年可能「一年兩更」MacBook Pro：上半年先推出搭載 M5 Pro／M5 Max 嘅更新型號，之後年尾再帶來 OLED 觸控螢幕等重大改版。同一時間，MacBook Air、Mac Studio 及 Studio Display 亦可能喺上半年同步更新。Yahoo Tech HK ・ 16 小時前
Homepod 自動播歌咁驚嚇你有冇試過！？谷導遇問題靠集思廣益解決
近日谷德昭家中的 HomePod 出現即使無使用也會播音樂，亦會自動由細聲變大聲，驚嚇情況以為有鬼。Yahoo Tech HK ・ 9 小時前
阿茲特克文明中的宗教儀式與動物犧牲實證研究
在《佛羅倫斯法典》中，傳教士伯納迪諾·德·薩哈根（Bernardino de Sahagún）記錄了阿茲特克首都特諾奇提特蘭（Tenochtitlan）中存在的「野獸之家」。根據另一位西班牙的說法，征服者埃爾南·科爾特斯（Hernán Cortés）將這些「神聖動物園」設置在皇宮附近，傳說中阿茲特克人將整個動物王國囚禁於此。從青蛙到美洲獅，從蛇到野牛，阿茲特克人將這些神聖的野獸視作「神的食物」，因...TechRitual ・ 1 天前
戴雲保卡最少唞多1周
【Now Sports】鳳凰城太陽周日主場不敵邁阿密熱火，主將戴雲保卡因傷續缺陣，而太陽同日釋出這位得分高手的足踝傷勢最新情況，將會在1周後再覆檢，以決定他再休戰多久。戴雲保卡（Devin Booker）上周五對阿特蘭大鷹隊時，足踝受傷，太陽方面表示會在1周後再重新評估，即他最少要唞多1星期時間，將對球隊實力上造成一定打擊。保卡今次的足踝受傷可謂頗為不小心，是因為他顧及看場邊發生的事端，因而誤踩上對手的腳部，導致拗柴，他在這場對鷹隊比賽攻入全隊最高的31分，但他出場治理後，太陽於第4節只攻入12分。目前，太陽可謂群龍無首，只靠今季有突出表現的迪倫布祿斯爭取得分，而取代保卡擔任正選的基臣阿倫，也要肩負得分重責。now.com 體育 ・ 10 小時前
【屈臣氏】CETAPHIL積雪草系列/精選AVENE產品買1送1 醫學美肌產品滿額送$50優惠券
屈臣氏精選一系列護膚好物，精選CETAPHIL積雪草系列產品買1送1、精選醫學美肌產品7折、精選AVENE產品買1送1、精選身體護理產品9折、PHYSIOGEL抗敏紓緩/全天候水分修復保濕/膠原蛋白彈滑亮肌精華面膜5片裝買2送1、精選REJURAN面膜產品買1送1！YAHOO著數 ・ 1 天前
Amazon優惠｜AI 帶動硬碟狂漲下手時機難定？主流 SSD 售價全追蹤每週更新（Samsung、Sandisk、WD、Crucial、Lexar）
生成式 AI 熱潮自 2024 年開始席捲全球，不論是 ChatGPT、影像生成還是企業伺服器部署，都引爆對高階記憶體與儲存晶片的需求。結果一連串連鎖效應湧現：從 DRAM、NAND 到硬碟原料，全線成本飆升，市場更預期 2026 年第一季仍未見頂。對一般用家而言，這場「AI 通脹」最直接的體驗，就是電腦組件價錢日日升——尤其是 SSD，價位變得難以捉摸。為幫助大家睇準下手機會，Yahoo Tech 會每週關注主流產品在 Amazon 上的售價追蹤更新，助你分析邊款仲抵買、邊款應該忍手。Yahoo Tech HK ・ 15 小時前
OPPO Find N6 大摺國際版曝光，盛傳香港 3月上市
文章來源：Qooah.com OPPO 旗下新款摺疊屏手機 Find N6 的國際版本已蓄勢待發。該機型已在阿聯酋、新加坡等多地監管數據庫中現身，預示著其國際市場的發佈計劃正穩步推進，而有傳香港將於 3月發佈。 認證信息顯示，型號為「CPH2765」的 OPPO 新機被認為正是 Find N6 的國際版本。該裝置不僅在新加坡 IMDA 的列表中確認支援 LTE、5G、Wi-Fi 與藍牙等全套無線連接功能，還配備了 NFC 與 eSIM 技術。與此同時，它在德國萊茵 TÜV SÜD 的認證中揭示了另一項關鍵規格：將支援 80W 有線快速充電。 摺痕深度「行業最淺」，厚度有望低於9mm！OPPO Find N6 鉸鏈與輕薄設計再突破 結合國內此前爆料，Find N6 國行版本已獲得入網許可。該系列或將提供支援北斗衛星通信的特殊版本，並有望內置大容量 6k 級電池，搭配此前提及的 80W 快充方案。影像方面，手機可能搭載 2億像素主鏡及多光譜傳感器。此外，配套的 AI 手寫筆配件也增添了其作為生產力工具的可能性。 OPPO A6 Pro 5G 評測：跟 Nothing 3a Lite 怎樣選Qooah.com ・ 1 天前
彭博分析：2026年是蘋果產品線多年來「最令人興奮的一年」
據彭博記者 Mark Gurman 報導，他認為，2026 對蘋果 (AAPL-US) 是「近年最令人興奮的一年」，產品線會同時在 Mac、iPhone、iPad、穿戴與智慧家居上大改版。在這份詳盡的展望中，蘋果不僅將啟動 Ma鉅亨網 ・ 7 小時前
亞信科技(01675)與ABB機器人聯合發起具身智能實驗室
亞信科技(01675)宣佈，於2026年1月25日舉行亞信科技與ABB機器人聯合發起的「具身智能實驗室」成立儀式，標誌著亞信科技與ABB機器人在Physical AI（物理AI）領域的戰略合作邁入實質性落地階段。阿里雲、英偉達/NVIDIA(NVDA.US)出席儀式，將為實驗室建設提供深度技術支撐。實驗室將整合亞信科技在AI應用、5G-A通信技術和網絡安全等方面的領先優勢，ABB機器人在機器人控制方面的領先優勢，基於阿里雲的視覺—語言—動作(VLA)大模型和英偉達的仿真平台，聚焦工業仿真、Physical AI等前沿方向，着力突破智能體在複雜真實場景中的感知、決策與執行能力瓶頸，構建「技術研發—成果轉化 —產業落地」的全鏈條創新體系，多方協作全面加速Physical AI在製造業的落地應用。 (CW)infocast ・ 17 小時前
張寶兒拍片指與2歲大仔有拗橇 網民批評做法：傷害性挺大的
張寶兒（Bowie）與袁偉豪喺2017年因拍攝TVB真人騷節目《打工捱世界II》而撻着，拍拖3年後結婚，2023年誕下大仔「袁咕碌」袁晞祐，去年再誕下細仔「袁氹氹」，一家四口幸福愉快。近日張寶兒拍片上載到社交網站表示自己第一次與2歲「袁咕碌」有拗橇，結果引起網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
張柏芝帶3個兒子現身機場！15歲Quintus身高超車哥哥 小兒子圓臉融化粉絲
近日，有網友在機場巧遇張柏芝帶著三個兒子現身，包括18歲長子Lucas、15歲次子Quintus，以及8歲的小兒子Marcus，畫面曝光後引發討論。其中，次子Quintus的身高變化特別受到關注，站在媽媽與哥哥身旁顯得格外突出。姊妹淘 ・ 17 小時前
Angelababy著高訂禮服宣傳國產運動鞋 激嬲國際知名設計師
Angelababy早前為內地運動鞋代言，出席直播活動，為隆重其事，她特別穿上高訂禮服，配上品牌產品現身，怎料引起高訂品牌設計師的反彈。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
「最佳女朋友」唐詩詠自爆懷疑男友與前女友聯絡而當街發脾氣 終發現對方偷食：我由夜晚喊到朝頭早5點
被封「最佳女朋友」嘅唐詩詠，入行以來僅承認過3段戀情，分別為余文樂、崔建邦及洪永城，但都未能開花結果。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
美37歲男護理師遭執法人員擊斃 影片曝光似打臉川普政府
（法新社華盛頓25日電） 美國邊境執法人員昨天在明尼阿波利斯市擊斃37歲男護理師普雷蒂，川普政府聲稱他是暴力攻擊者，意圖「屠殺」聯邦執法人員，但影片畫面似乎與川普政府的說法相左。普雷蒂的父母後來發表聲明，譴責川普政府說了「令人作嘔的謊言」。法新社 ・ 1 天前
鍾麗緹大女兒Yasmine近照曝光！複製媽媽混血臉蛋 網驚豔：簡直年輕時翻版
近日，鍾麗緹大女兒Yasmine（張敏鈞）因為一組機場未修圖照片，意外引起不少網友討論。照片中，她的眼窩深邃、鼻樑挺直，整體輪廓立體，有人直言「簡直是鍾麗緹年輕時的翻版」，母女相似度成為話題焦點。姊妹淘 ・ 16 小時前
名媛望族｜王浩信朗誦悼亡母惹劉松仁江美儀嘴角失守 江美儀解畫偷笑真相
TVB重播劇集《名媛望族》日前引起網絡上廣泛討論，繼江美儀喺與劉松仁嘅爆發戲份中，連續拋出3句英文對白引起迴響，王浩信於大太太韓瑪利病逝後嘅朗誦場口，再成為網絡熱話。日前，有網民表示喺大結局一集中，劉松仁及江美儀竟然偷笑王浩信。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前