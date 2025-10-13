iPhone Air 內地 10 月 17 日預售，北上工作港人更適合購買？

在早些時候 Apple 官方的抖音直播中，今日到訪上海的 CEO 庫克正式確認國行版 iPhone Air 將從 10 月 17 日起在內地預售，10 月 22 日正式開賣。幾乎同時，中國移動與中國聯通也都宣布即將上線 eSIM 業務辦理。雖然剩下的中國電信沒有發聲，但他們之前也透露過會推動類似計畫。

不過如我們在 iPhone Air 發布時所說，內地的 eSIM 使用情況比其它 iPhone 主流市場要複雜得多。目前能用內地 eSIM 服務的 Apple 手機僅限國行 iPhone Air 這一款，外版機器由於缺少 China CI，加上辦理過程中必須綁定手機的 eID 和 IMEI，因此非國行機是無法從三大電信商那裡申請到 eSIM 號碼的。除此之外，內地 eSIM 的限制也很多，比如必須當面辦理、同部手機僅可開通 2 個國內 eSIM 號碼、每月 eSIM 開卡次數有限等等。

基於這些情況，今年內地消費者在購買 iPhone Air 時會考慮水貨的可能性估計很低。那港人買國行版呢？如果只是偶爾北上的話，建議還是使用港版加漫遊。但若是生活重心偏向內地，那入手一部國行版感覺會更省心。畢竟在支援內地 eSIM 的同時，裝置只要定位不在內地，就可以啟用其它地區的 eSIM 號碼囉。

