斷骨增高手術被推廣 NHS 警告或致永久傷害
iPhone Air 動手玩：其實是摺疊 iPhone 的技術預演？
就好像 Samsung 在瘦身的 Galaxy Z Fold 7 前先退出 S25 Edge 一樣。
在 Apple 的年度硬體發布會散場後，我們的姊妹網站 Engadget 就第一時間動手玩到了最吸睛的新品 iPhone Air。根據編輯的說法，僅 5.6mm 厚的機身確實非常驚艷。其手感極佳，堪稱同類產品中的領先者。裝置背後相機周圍的「微斜坡」設計看上去也很美觀，造型細膩給人以優雅之感。總體來說，iPhone Air 就是一款外觀優先的手機。相比於硬體「堆料」，它更注重於設計和一些未來產品潛在技術的預演。
沒錯，這裡在說的就是傳聞將於明年登場的摺疊 iPhone。在實際摸到 iPhone Air 後，Engadget 認為它不單只是一款輕薄的 iPhone，Apple 似乎有意借鑑 Samsung 在推出摺機前先嘗試一些可能性。在終於瘦身成功的 Galaxy Z Fold 7 到來前，Samsung 先做了超薄機 S25 Edge。雖然兩者在產品定義上存在分別，但將兩部超薄機合二為一的概念卻未必不實際呢。
除了扮演潛在的探路者角色外，iPhone Air 也取代了在銷量上始終未有突破的 Plus 產品線。憑藉差異化賣點，它應該能幫助 Apple 進一步細分價位區間。就發布會後各界的反響來看，其市場表現非常值得期待。
