iPhone Air 北上或只能漫遊，非國行機無法使用內地 eSIM

在 Apple 決定為了輕薄將 iPhone Air 全線改為 eSIM 設計之後，這款產品如何進入推 eSIM 沒那麼積極的內地市場便成了問題。根據 Apple 官網的說明，能使用內地 eSIM 服務的 Apple 手機目前僅有型號為 A3518 的國行 iPhone Air 這一款。內地以外地區的 iPhone Air 或其它支援 eSIM 的 iPhone 都無法申請到號碼，而且現階段內地可用 eSIM 的電信商也只有中國聯通。

對於常有北上需求的港人來說，香港版的 iPhone Air 或其它 eSIM iPhone 在內地大概率只能選擇漫遊。如若你打算購買國行 iPhone Air，那在可以使用內地 eSIM 的同時，去內地以外地區亦能啟用當地的 eSIM 服務（必須打開定位確定人不在內地）。這對生活重心在內地的人來說，會是更為省心的方案。不過國行定價會略貴一點點，要如何權衡就看各位囉。

