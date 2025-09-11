焦點

Charlie Kirk中槍亡　回顧31歲保守派新星冒起歷程

iPhone Air 只有 eSIM，香港電訊商都支援嗎？eSIM 真的比實體 SIM 卡貴？

Eric Chan
Eric Chan
iPhone Air 機身超薄僅 5.6mm，Apple 為此可是以實體 SIM 卡槽，以及未知確實大小的電池容量交換而來。有意今天要下單預購 iPhone Air 的你，或是正因為未知香港電訊商對於 eSIM 支援度如何的你，這一篇文章應該能為你解決不少迷思。

👉iPhone Air 北上或只能漫遊，非國行機無法使用內地 eSIM

香港電訊商支援 eSIM 嗎？

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，香港多家電訊商已經具備發出 eSIM 的技術，但有提醒不管是要求客戶到門市或以手機 app 註冊 eSIM，關鍵是如何進行實名認證和相關個資的保護。

Yahoo Tech 曾向 HKT、中移動香港、數碼通和 3HK 查詢相關支援，在截稿前僅有一間確實給予答覆，日後再獲回應就會馬上更新本文。

SmarTone

SmarTone提供eSIM及實體SIM兩種選擇，讓客戶在申請月費計劃或加設附屬SIM卡時，能根據個人需要靈活選擇合適的SIM卡類型。

為提升使用體驗，SmarTone客戶每年可享最多三次免費SIM卡更換服務，涵蓋eSIM及實體SIM。若客戶希望轉換至eSIM，可透過CARE App自助辦理，或親臨門市由專人協助，確保流程簡便順暢。

根據各自的網站介紹，HKT 旗下 1O1O 和 csl、3HK 均有 eSIM 服務，但僅限於為智能手錶，如 Apple Watch 和 Galaxy Watch 等的加值服務，要與主號碼共享數據。

是說，香港人最常會接觸到 eSIM 的時候，大概是在選購旅遊數據。因為 AIRSIM、Saily、自由鳥，甚至是旅遊平台 Klook 都有 eSIM 服務可以申請。好處是毋須更換實體 SIM，避免了那張細小的 SIM 遺失的機會，只需要掃描 QR code 就能註冊到手機並使用。

Saily - 日本 10GB 30 天 US$17.99

Klook eSIM 日本｜吃到飽不降速 - HK$166

eSIM 真的比實體 SIM 卡貴？

在旅遊 SIM 市場不時出現實體 SIM 卡超低價優惠，而造成 eSIM 有比較貴的感覺。方保僑解釋這是因為實體 SIM 卡具有使用期限，零售商需要盡快出清存貨，避免造成壞帳。至於 eSIM，因為服務商會用戶申請時才簽發，而且一般都會訂明使用日期，所以並不會出現過期卡要減價的問題。

大家還記得早在新冠疫情放緩、各國開放旅遊入境的時候，網上不時出現有人誤買未能使用的外遊 SIM 卡，就正正是實體卡有限期已過的後果。

說到外遊，香港人非常愛去的台灣，當地電訊商已經推出 eSIM 服務多時，不過最被人垢病的是每年免費換卡次數僅有一次，再換就需要付 NT$300，所以 SMT 每年有個 3 次也算是慷慨。

更多 Apple iPhone 17 發布會內容：

