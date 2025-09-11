Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

iPhone Air 只有 eSIM，香港電訊商都支援嗎？eSIM 真的比實體 SIM 卡貴？

iPhone Air 機身超薄僅 5.6mm，Apple 為此可是以實體 SIM 卡槽，以及未知確實大小的電池容量交換而來。有意今天要下單預購 iPhone Air 的你，或是正因為未知香港電訊商對於 eSIM 支援度如何的你，這一篇文章應該能為你解決不少迷思。

👉iPhone Air 北上或只能漫遊，非國行機無法使用內地 eSIM

香港電訊商支援 eSIM 嗎？

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，香港多家電訊商已經具備發出 eSIM 的技術，但有提醒不管是要求客戶到門市或以手機 app 註冊 eSIM，關鍵是如何進行實名認證和相關個資的保護。

Yahoo Tech 曾向 HKT、中移動香港、數碼通和 3HK 查詢相關支援，在截稿前僅有一間確實給予答覆，日後再獲回應就會馬上更新本文。

SmarTone

SmarTone提供eSIM及實體SIM兩種選擇，讓客戶在申請月費計劃或加設附屬SIM卡時，能根據個人需要靈活選擇合適的SIM卡類型。

為提升使用體驗，SmarTone客戶每年可享最多三次免費SIM卡更換服務，涵蓋eSIM及實體SIM。若客戶希望轉換至eSIM，可透過CARE App自助辦理，或親臨門市由專人協助，確保流程簡便順暢。

根據各自的網站介紹，HKT 旗下 1O1O 和 csl、3HK 均有 eSIM 服務，但僅限於為智能手錶，如 Apple Watch 和 Galaxy Watch 等的加值服務，要與主號碼共享數據。

是說，香港人最常會接觸到 eSIM 的時候，大概是在選購旅遊數據。因為 AIRSIM、Saily、自由鳥，甚至是旅遊平台 Klook 都有 eSIM 服務可以申請。好處是毋須更換實體 SIM，避免了那張細小的 SIM 遺失的機會，只需要掃描 QR code 就能註冊到手機並使用。

eSIM 真的比實體 SIM 卡貴？

在旅遊 SIM 市場不時出現實體 SIM 卡超低價優惠，而造成 eSIM 有比較貴的感覺。方保僑解釋這是因為實體 SIM 卡具有使用期限，零售商需要盡快出清存貨，避免造成壞帳。至於 eSIM，因為服務商會用戶申請時才簽發，而且一般都會訂明使用日期，所以並不會出現過期卡要減價的問題。

大家還記得早在新冠疫情放緩、各國開放旅遊入境的時候，網上不時出現有人誤買未能使用的外遊 SIM 卡，就正正是實體卡有限期已過的後果。

說到外遊，香港人非常愛去的台灣，當地電訊商已經推出 eSIM 服務多時，不過最被人垢病的是每年免費換卡次數僅有一次，再換就需要付 NT$300，所以 SMT 每年有個 3 次也算是慷慨。

