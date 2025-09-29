iPhone Air 拆解顯示內部設計的精密細節

根據 JerryRigEverything 的測試，iPhone Air 的耐用性引起了廣泛討論。該設備的主持人 Zack 使用一台引擎吊車施加了超過 97kg（216 磅）的壓力，最終導致設備彎曲，隨後進行了拆解。

這款 Apple iPhone 17 Air 的背面相對容易拆卸，只需加熱、使用撬棒，並拆除兩顆五角螺絲。內部主要由金屬包圍的 3,149 毫安時（mAh）電池所佔據，並且可以看到 MagSafe 磁鐵和銅線圈，這些設計便於無線充電。

屏幕則是由大量膠水固定，並且有一顆三點螺絲和兩條排線將其固定在位。

回到另一面，電池則是使用與 iPhone 16 和 16 Plus 相同的電氣釋放膠水固定。一旦電池上的特殊標籤通過正確電壓啟動，拉環便會釋放電池。

在拆解過程中，還可以清楚地看到主板、相機和精緻的鈦合金 3D 打印 USB-C 外殼等關鍵組件。完整的拆解視頻可參考下方。

