Banksy英法院外新作被清除　盤點過去著名作品

Yahoo Tech HK

iPhone Air 未能在內地與三款 iPhone 17 同步發售，但港版未必成黃牛目標

除中國聯通外，中國電信也確認將上線 eSIM 服務。

Sanji Feng
Sanji Feng
編輯
iPhone Air 未能在內地與三款 iPhone 17 同步發售，但港版未必成黃牛目標
iPhone Air 未能在內地與三款 iPhone 17 同步發售，但港版未必成黃牛目標

Apple 今日向新浪科技證實，iPhone Air 將不會和三款 iPhone 17 同步在內地發售（不過截止到出稿時四款新機都還是寫著 9 月 12 日晚 8 點預售，19 日開賣）。其背後的原因是 iPhone Air 所用的 eSIM 設計目前仍未獲得監管機構的上市許可，雖然 Apple 聲稱已經在與監管方「緊密合作」，但暫時能給消費者的交代就只是「力爭盡快推出」了。

那麼內地版 iPhone Air 跳票，是否會造成香港版被黃牛瘋搶？答案多數是否定的，之前我們已經說過現階段能使用內地 eSIM 服務的 iPhone Air 只有國行 A3518 這一個型號。內地以外地區的 iPhone Air 或其它支援 eSIM 的 iPhone 都無法申請到內地號碼，購自香港的產品過去大概率只能選擇漫遊，想來應該不會有多少內地用家願意選擇這種方案。

廣告

在 iPhone Air 發布後，Apple 就確認初期只有中國聯通這一家電信商會上線 eSIM 服務。但很快中國電信也表示自己會快速跟進，照這個趨勢正式發售估計也不會讓人等太久啦。

