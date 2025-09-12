iPhone Air 未能在內地與三款 iPhone 17 同步發售，但港版未必成黃牛目標

Apple 今日向新浪科技證實，iPhone Air 將不會和三款 iPhone 17 同步在內地發售（不過截止到出稿時四款新機都還是寫著 9 月 12 日晚 8 點預售，19 日開賣）。其背後的原因是 iPhone Air 所用的 eSIM 設計目前仍未獲得監管機構的上市許可，雖然 Apple 聲稱已經在與監管方「緊密合作」，但暫時能給消費者的交代就只是「力爭盡快推出」了。

那麼內地版 iPhone Air 跳票，是否會造成香港版被黃牛瘋搶？答案多數是否定的，之前我們已經說過現階段能使用內地 eSIM 服務的 iPhone Air 只有國行 A3518 這一個型號。內地以外地區的 iPhone Air 或其它支援 eSIM 的 iPhone 都無法申請到內地號碼，購自香港的產品過去大概率只能選擇漫遊，想來應該不會有多少內地用家願意選擇這種方案。

在 iPhone Air 發布後，Apple 就確認初期只有中國聯通這一家電信商會上線 eSIM 服務。但很快中國電信也表示自己會快速跟進，照這個趨勢正式發售估計也不會讓人等太久啦。

