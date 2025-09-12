Charlie Kirk中槍亡 回顧31歲保守派新星冒起歷程
iPhone Air 為了纖薄設計而放棄的 9 項特性
Apple 的 iPhone Air 讓人感受到幾年前的 Apple 設計思維，為了追求時尚外觀，某些功能可能被犧牲，無論外界是否認為那些功能至關重要（或者設計是否真的那麼時尚）。
過去，大家看到過不可靠的蝶式鍵盤和不佳的 MacBook 散熱，還有彎曲的 iPhone 和根據握持方式而出現連接問題的機型。
那麼，為了讓 iPhone Air 的厚度僅為 5.64 毫米，設計團隊究竟犧牲了什麼？這需要在用戶使用幾個月後才能全面了解，但以下是 iPhone Air 明顯的缺失，並不按重要性排序，儘管我們首先提及的問題是最為突出的。
項目
規格
電池
3,149 毫安時 / 約 HK$ 1,012
顯示屏尺寸
6.5 吋
主相機
1,000 萬像素
長焦相機
無
超廣角相機
無
芯片組
A19 Pro
USB 端口
USB 3.0
揚聲器
單揚聲器
防撞邊框
有
首先，iPhone Air 的電池只有 3,149 毫安時，低於 iPhone 17 的 3,692 毫安時，並且遠小於 iPhone 17 Pro Max 的 4,832 毫安時（如果是 eSIM 僅版本則為 5,088 毫安時）。這意味著單次充電的續航能力較低，根據歐盟能效標籤的數據，iPhone Air 的續航時間為 40 小時，而普通版的 iPhone 17 為 41 小時，Pro Max 則可達 53 小時。更糟的是，相對較小的電池也導致充電速度較慢，iPhone 17 和 Pro Max 在 20 分鐘內可充至 50%，而 Air 則需要 30 分鐘，儘管其容量更小。
令人驚訝的是，Apple 並沒有犧牲 MagSafe 支援，這可能使厚度減少了一小部分，但這可能並非出於無私的考量，因為 iPhone Air 的 MagSafe 電池可能成為日常使用的必需品，雖然對於不重度使用的用戶來說，這可能不是必需的。
在顯示方面，iPhone Air 配備 6.5 吋顯示屏，這小於 iPhone 16 Plus 的 6.7 吋面板和 iPhone 16、17 Pro Max 的 6.9 吋顯示屏，但大於 iPhone 17 的 6.3 吋顯示屏。這可能是技術限制的結果，因為 Air 是唯一使用鈦框架的新型 iPhone，連 Pro 系列都轉回使用鋁材。鈦的剛性優於鋁，意味著其抗彎曲性能更佳，但如此薄的框架，即便是鈦材如果搭載 6.7 吋或 6.9 吋顯示屏也可能不夠強韌。
在相機方面，iPhone Air 僅配備一個主相機，這在 $1,000 的手機上顯得相當粗糙，且該模組和普通版相同，配備 1/1.56 吋的感光元件，這比 Pro 型號的 1/1.28 吋感光元件要小。在像素尺寸方面，Air 的為 1.0 微米，而 Pro 型號則為 1.22 微米。這款相機的視頻幀率上限僅為 4K 60fps，而 Pro 型號則可達 120fps，並且缺乏 ProRes、ProRes RAW 和 Apple Log 2 支援。
長焦相機方面，雖然 48MP 模組具有無損 2x 變焦，但超過這個倍率後影像質量會下降。雖然 Galaxy S25 Edge 也沒有專用的長焦相機，但其 200MP 主相機能提供更好的拍攝效果。或許 Apple 不想為 Air 專門調整 200MP 感光元件，或者這只是市場分層考量，iPhone 17 Pro Max 的擁有者可能會覺得 Air 的主相機更強大，這對他們來說不公平。
對於超廣角相機的缺失，也許使用頻率不高，但它提供的獨特視角和微距攝影功能在 iPhone Air 中都無法實現。
關於芯片組，雖然 iPhone Air 擁有被稱為 Pro 的芯片組，但具體性能如何尚需進一步了解。雖然 Apple 沒有公佈 RAM 容量，但已知 Air 和 Pro 型號有 12GB，而普通版只有 8GB，這可能是其標示為「Pro」的原因之一。
USB 端口方面，大多數人將其用於充電，iPhone Pro 型號可在外部存儲上錄製高帶寬 ProRes 視頻，而這可能與 Air 缺乏 ProRes 支援有關。儘管 iPhone 可以將 ProRes 錄製到內部存儲，但 Pro 相機的能力更強。
在音效方面，iPhone Air 僅配備一個揚聲器，這或許是因為底部 5.64 毫米的厚度不足以容納第二個揚聲器，或者 Apple 認為將此空間留給電池更為合適。
最後，防撞邊框的回歸讓人驚訝，這是因為 Apple 在 iPhone 4 中未能有效隔離天線，導致接收信號受損。雖然此問題在下一代中已得到解決，但現在邊框又重新回來，這表明 Apple 對其超薄手機的抗摔性能有擔憂。
追求美感的同時往往需作出妥協，對於 iPhone Air 的設計，是否過度犧牲了某些功能，或仍然涵蓋重要需求，而在薄型設計下保持了吸引力，值得進一步探討。
