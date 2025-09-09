iPhone Air 無線充電功率被打折扣？新出專用尿袋更加慢！

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

iPhone Air

Apple 的超薄 iPhone Air 僅厚 5.6mm，電池續航力是大家最關心的議題，雖然官方對於實際電池容量數據三緘其口，只強調能應付一天使用。但卻又主動推出了專用的 iPhone Air MagSafe 電池，以同樣纖薄設計的外置電池以磁吸方式為 iPhone Air 延長續航。不過 Apple 官方的介紹中寫到 iPhone Air 手機以及專用尿袋的無線充電功率，都是比較慢的規格。

根據 Apple 官方網站公布的技術規格，iPhone Air 無論使用 MagSafe 還是 Qi2 無線充電，最高充電功率均為 20W，並未能達致 iPhone 17 Pro 系列的最高 25W。此外，iPhone Air MagSafe 電池也只提供 12W 的無線充電功率，一樣是未到規格上限的 15W。

是說，Apple iPhone Air 香港售價 HK$8,599 起，雖然定價不菲，但衝著全新超薄設計而入手的果粉應該不缺，而且還搭載 iPhone 17 Pro 系列同級的 A19 Pro 晶片，也能當作是輕旗艦手機。然而充電規格卻又被諸多限制，要多花 HK$749 入手的原廠專用尿袋又有打折扣，難免會叫人更放大 iPhone Air 續航力上的疑慮。

