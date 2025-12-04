iPhone Air 發佈 10 週內二手價值下降 40.3% 至 47.7%

根據最新報告，iPhone Air 在市場上的表現不如預期，這也影響了其轉售價值。SellCell 的分析顯示，根據美國超過 40 家回購公司的交易價格數據，iPhone 17 系列的貶值情況相當明顯。在十周的時間內，iPhone Air 的價格已經下降了 40.3% 至 47.7%，具體取決於不同的存儲配置。

以 256GB 基本版 iPhone Air 為例，其建議零售價為 $999 / 約 HK$ 7,792，但目前在二手市場上的價格已經下降了 40.3%。而 512GB 配置（建議零售價 $1,199 / 約 HK$ 9,351）則貶值了 45%。至於 1TB 型號，其零售價格為 $1,399 / 約 HK$ 10,889，目前僅能以 $668 / 約 HK$ 5,208 的價格出售，貶值幅度達到 47.7%。

值得注意的是，去年同樣十周的時間裡，128GB 的 iPhone 16 Plus 貶值幅度為 41.6%，而普通版 128GB iPhone 16 則貶值了 44.2%。這顯示出 iPhone Air 的貶值速度明顯較快。

型號 存儲容量 建議零售價 (USD / HKD) 當前二手價 (USD / HKD) 貶值幅度 iPhone Air 256GB $999 / 約 HK$ 7,792 約 $596 / 約 HK$ 4,648 40.3% iPhone Air 512GB $1,199 / 約 HK$ 9,351 約 $659 / 約 HK$ 5,144 45% iPhone Air 1TB $1,399 / 約 HK$ 10,889 約 $668 / 約 HK$ 5,208 47.7%

相比之下，iPhone 17 系列的其他型號在轉售價值上則表現更佳，整體平均貶值幅度為 34.6%。其中，256GB 的 iPhone 17 Pro Max 表現最佳，僅貶值 26.1%。而 256GB 的 iPhone 17 Pro 和基礎版 256GB iPhone 17 分別貶值了 32% 和 33%。這種情況顯示，儘管 iPhone 17 系列的整體貶值幅度不低，但某些型號仍然維持了相對較高的轉售價值。

