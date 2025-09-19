iPhone Air 的 MagSafe 尿袋似乎用了和手機一樣的電池

在 iPhone Air 的拆解「正戲」到來以前，iFixit 先拆了它專用的 MagSafe 尿袋，結果某種程度上印證了一些猜測。此前就有人懷疑，雖然尿袋的厚度（7.64mm）比手機本體（5.6mm）要厚一點，但 Apple 可能出於簡化生產流程考量採用同款或類似型號的電池。而 iFixit 在拆解後發現，iPhone Air 專用尿袋內電池的厚度僅 2.72mm。這其實已與手機內電池非常接近，兩者一樣的可能性很高。

廣告 廣告

那為什麼 Apple 商品頁內的介紹是尿袋能提供額外 65% 的電量？很簡單，因為無線充電的過程中會有能量轉換成熱量被浪費掉，而目前主流產品的損耗率大約就是 30% 至 35% 左右。這樣看的話，可能有人就會覺得 iPhone Air 的原廠尿袋只能起到聊勝於無的作用。如果你是這麼想的話，不妨再等等第三方的產品吧。

更多內容：

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk