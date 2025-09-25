iPhone Air 街頭實測 C1X 數據機 5G 網速！下載速度超 900Mbps、一技術日常使用更方便

焦點

Apple 上週推出眾 iPhone 新作當中，走輕薄機路線的 iPhone Air 除便攜表現出眾、兼用上 A19 Pro 晶片外，其又配置自家 5G 數據機新作 C1X，高效同時更省電。

相比用於 iPhone 16e 的 C1 數據機，這次配備在 iPhone Air 的 C1X 除速度快達 2 倍，又可在少 30% 能耗場合、傳速比 iPhone 16 Pro 更快、能源效益表現出眾。

以 iPhone Air 購入 eSIM 預付 5G 數據卡，在颱風前尖沙咀天星碼頭，執行網速測試工具《Speedtest》三次，分別獲 908 / 802 / 907 Mbps 下載網速。

上傳方面 iPhone Air 則分別錄得 97.7 / 95.1 / 86.6 Mbps 成績，其中下載基本能突破 900Mbps 網速界限、上傳則平均能達 93 Mbps 以上，表現出色。

iPhone Air（售 $8,599 起）機身厚度 5.64mm、機重 165g 相當便攜，配備 A19 Pro 晶片兼自家 C1X 數據機，擁有 Pro 級效能且 5G 網絡更省電，日常使用更方便。

Mobile Magazine 短評：儘管有說法指 C1X 數據機尚有提升空間，但日常戶外使用在訊號清晰場合，輕鬆上試 900Mbps 下載 5G 網速並非難事。

