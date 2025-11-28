iPhone Air 銷售不佳，Xiaomi、Oppo 和 vivo 取消推出超薄手機計劃

根據最新報導，iPhone Air 的銷售表現不佳，這可能使得至少三個競爭品牌決定不再推出類似的輕薄手機。來自 DigiTimes 的消息指出，包括小米 Xiaomi、Oppo 和 vivo 在內的多家中國品牌已經取消了針對 iPhone Air 的超薄手機計劃。

報導提到，Apple 的主要供應商 Foxconn 已經減少了 iPhone 的生產線，而 Luxshare 則完全暫停了 iPhone 的生產。最近，我們也看到 iPhone Air 的設計師離開了公司，並且 Cupertino 有消息指其後繼產品的發佈時間已經延遲。

這些變化反映出市場對於 iPhone Air 的需求不如預期，並且可能影響到其他品牌的策略決策。未來幾個月，業界將持續關注這些品牌的反應以及 Apple 的後續動作。

