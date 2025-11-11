iPhone Air 銷量不佳，大幅減產同時後繼型號無限期推遲？

iPhone Air 銷量不佳已經幾乎是公開的秘密，官方在財報會議上避而不談，現在更是傳出了後繼機型都被無限期推遲的消息。The Information 從三位知情人士處獲悉，Apple 已於近期通知工程師及供應商，將下一代 iPhone Air「從開發時程中移除」，而且未提供新的發佈時間表。根據之前廣泛流傳的產品路線圖，這款新機本應於 2026 年秋季和 iPhone 18 Pro、18 Pro Max 以及首款摺疊 iPhone 一同亮相。有流言稱其會比初代更輕、電池更大，同時還將引入 VC 均熱板和雙相機。

不過報導提到 Apple 並未徹底把第二代 Air 取消，即便錯過了 2026 年，它最快也有可能在 2027 年春季和標準款 iPhone 18 以及平價機 iPhone 18e 一起登場。至於目前的第一代機型，大幅減產的消息已經傳了一段時日，據稱富士康、立訊等 Apple 合作方已經相繼撤除了多數生產線。最終 iPhone Air 可能也會跟之前的 mini 一樣，落得一個「叫好不叫座」的結果。從官方角度來看，把它當作摺機的工程、技術預演也會更容易接受吧。

