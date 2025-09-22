iPhone Air 雖薄但易修，電池、USB-C 均可輕鬆更換

緊接著上週的 MagSafe 尿袋拆解報告，iFixit 現在終於也完成了對 iPhone Air 本身的維修評價。他們認為新機盡管有著 Apple 史上最薄的 5.6mm 機身，但易修程度仍相當不錯，可拿到 10 分中 7 分的成績。這主要是因為 iPhone Air 沿用了 iPhone 16 的「接電去膠」方案，電池拆起來「乾淨又省力」，而且不用擔心損壞 OLED 螢幕。與此同時，USB-C 連接埠也被完全模組化，更換的難度也比預想要低。

值得一提的是，iPhone Air 的電池是由金屬外殼包覆。配合強度極高的鈦合金中框，用家應該是不用擔心 iPhone 6 彎折的問題再次發生。而之前的報告也已經提到，MagSafe 尿袋內的電池跟手機是同款，動手能力強的朋友在需要時可以自行更換。

