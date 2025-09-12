iPhone Air、17、17 Pro 和 Pro Max 在全球的價格一覽

Apple 的 iPhone 17 系列現已正式發佈。所有四款手機將於本周五（9 月 12 日）在包括美國、英國、德國、澳大利亞、加拿大、中國、法國、印度、南韓等 63 個國家的首批市場開放預訂，運送將於 9 月 19 日開始。再有 22 個國家將於 9 月 26 日獲得 iPhone。

iPhone 17 的升級令人驚喜，終於在顯示技術上與 Pro 版本並駕齊驅，具備 ProRes、120Hz、常時顯示及更低反光度等特性。

該機型的另一項有趣發展是，它的起始存儲容量為 256 GB，與 Air 相同。儘管存儲容量翻倍，256 GB 的 iPhone 17 在德國、英國、美國和中國的售價相同，而印度和日本的售價則稍高。

與 iPhone 17 一樣，iPhone 17 Pro 的基本存儲也提升至 256 GB。然而，iPhone 17 Pro 的價格在所有市場上均高於之前的型號，價格比前一代機型增加了 $100 / 約 HK$ 780，儘管在存儲容量方面是相同的。

iPhone 17 Pro Max 的標配已是 256 GB，因此沒有變化。在大多數主要市場的價格也是相同的，唯獨在印度和日本有所不同。

新的 iPhone Air 替代了 iPhone 16 Plus，但這不僅僅是名稱的變更。事實上，這款新手機更具高端特性，擁有 ProMotion 更流暢的顯示、更高檔的設計以及 Pro 晶片。雖然這一切的價格上漲了 $100 / 約 HK$ 780，但相對於這個價格，存儲容量卻翻倍，這或許可以彌補價格的上漲。

以下是 iPhone 17 系列的價格資訊：

型號 價格 iPhone 17 $799 / 約 HK$ 6,222 iPhone Air $999 / 約 HK$ 7,779 iPhone 17 Pro $1,099 / 約 HK$ 8,573 iPhone 17 Pro Max $1,199 / 約 HK$ 9,337

對於 iPhone 17 Pro 和 Pro Max、iPhone 17、Air 以及新款 Apple Watch Series 11、SE 3 和 Watch Ultra 3 的揭幕報導可參考相關報導。

