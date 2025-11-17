iPhone Air 2 主要升級 2nm 晶片及續航力？雙相機「技術上可行但不合理」

此前有不少流言提到，由於 iPhone Air 銷量不佳，所以第二代產品將無限期推遲。而根據彭博名記 Mark Gurman 的說法，Apple 其實從未打算按年更新該產品線，因此才會命名 iPhone Air 而非「iPhone 17 Air」，那自然也就不存在後繼產品「延期」一說了。至於未來新機的改進方向，報導稱主要焦點是 2nm 晶片而非結構變更。新一代處理器帶來更強效能的同時，更重要的是提升續航力。

除此之外，對坊間盛傳的第二顆相機，Gurman 認為「技術上可行但不合理」。因為 iPhone Air 的相機「平台」內已經非常擁擠，為使用率未必高的副相機打亂設計，感覺並不符合 Apple 的成本管理理念。如果真的要給 Air 產品線加入雙相機，那大概也要等摺疊 iPhone 傳說的雙攝方案經過市場驗證後才有可能了。

說到摺機，Gurman 也預測 2026 年秋季 Apple 僅會帶來 iPhone 18 Pro、18 Pro Max、摺疊 iPhone 這三款高階新機。標準款 iPhone 18、iPhone 18e 將在大約半年後到來，新 iPhone Air 可能也會在同期登場。這一時程安排目前已廣為流傳，外界預期此發佈模式將被 Apple 維持多年。

