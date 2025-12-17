iPhone Air 2 傳聞將新增 1 顆超廣角鏡頭，價格或將下調

根據最新的消息，iPhone Air 2 將會在 2027 年春季發佈，並且會新增第二個鏡頭。這項消息最早是在上個月傳出，如今再次獲得某種程度的「確認」。儘管今天的報導未透露第二個鏡頭的具體規格，但早前的傳聞提到將會是一個超廣角鏡頭。這樣的設計符合邏輯，因為主鏡頭在裁剪變焦至 2 倍時效果尚可，但無法模擬更廣的視野。

據說 iPhone Air 2 的售價會比前一代更便宜，這無疑令人驚訝。首先，隨著時間推移，手機的價格通常是越來越高，而不是下跌；其次，Apple 向來對於利潤率有著嚴格的控制。因此，對於這一點，持懷疑態度是合理的。目前 iPhone Air 的起售價為 $999，因此如果 Air 2 的價格更低，可能會設定在 $899，因為 Apple 通常不喜歡將價格以 $50 的幅度調整。

廣告 廣告

如果這一降價措施成真，再加上第二個鏡頭的加入，以及可能更大的電池，將會使 iPhone Air 2 比前一代更具吸引力。具體情況如何，只有時間能夠證明。

推薦閱讀