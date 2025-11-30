iPhone Air DXO 評分出爐，單鏡拍攝性能天花板

文章來源：Qooah.com

消息源 DXO官方展示了多部手機的評分結果，其中 iPhone Air 的綜合成績為 141分，在榜單內排名42，雖然僅有一個鏡頭，但與以往的旗艦機型 iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max 和 Xiaomi 11 Ultra 一致。雖然 iPhone Air 表現很不錯，但因為缺少超廣角與長焦鏡頭，暫無法排到榜單前列。

DXO 總結 iPhone Air 的優缺點如下：

優點：

1.能夠準確地曝光目標和寬廣的動態範圍；2.明亮環境下能夠實現紋理與噪點良好平衡；3.影片模式下防抖效果非常好

缺點：1.缺少獨立超廣角與長焦鏡頭；2.高對比場景下偶爾會出現欠曝；3.影片曝光不穩定，偶有對焦丟失

DXO 表示 iPhone Air 可以稱為簡化版的 iPhone 17 Pro，整體成像畫面清晰、明亮，畫質較好，與 iPhone 17 Pro 主鏡非常相近。在拍攝影片方面，iPhone Air 和 iPhone 17 Pro 效果相近，都支援多種解像度和幀率，最高支援 4K 60fps 和 1080p Full HD 240fps。但是低光場景下，iPhone Air 的細節保留和噪點控制會差一些。

DXO 也將 iPhone Air 與 Galaxy S25 Edge 進行了拍攝的對比；戶外環境下使用主鏡：iPhone Air 的曝光目標會更準確，而且色調更暖；在室內環境下使用主鏡，Galaxy S25 Edge 拍攝出來會亮，白平衡較中性，iPhone Air 白平衡更偏暖。