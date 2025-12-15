iPhone Fold 將配備側邊指紋感應器，無 Face ID 和屏下攝像頭

根據報導，Apple 預計在明年推出其首款可摺疊智能手機，暫時稱之為 iPhone Fold，具體名稱仍待確認。近日，來自中國的爆料者 Digital Chat Station 在微博上分享了更多有關該設備的細節。

根據他提供的信息，iPhone Fold 將採用側邊指紋傳感器，這是一種典型的書本式可摺疊手機設計。報導指出，這款手機不會配備 Face ID，也不會有屏下指紋掃描器。iPhone Fold 的主顯示屏對角線尺寸為 7.58 吋，並將配備屏下前置相機，而外部顯示屏則為 5.25 吋，並設有打孔設計以容納前置相機。

廣告 廣告

據悉，iPhone Fold 將配備兩個後置相機，其中至少一個的解析度為 4,800 萬像素。根據市場分析師的預測，iPhone Fold 有望為可摺疊智能手機重新注入活力，預計將於 2026 年上市。可摺疊手機或許終於將進入主流消費市場，未來將如何發展還需時間來觀察。

推薦閱讀