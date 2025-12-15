海洋公園萬豪酒店海灣餐廳自助餐買1送1
iPhone Fold 將配備側邊指紋感應器，無 Face ID 和屏下攝像頭
根據報導，Apple 預計在明年推出其首款可摺疊智能手機，暫時稱之為 iPhone Fold，具體名稱仍待確認。近日，來自中國的爆料者 Digital Chat Station 在微博上分享了更多有關該設備的細節。
根據他提供的信息，iPhone Fold 將採用側邊指紋傳感器，這是一種典型的書本式可摺疊手機設計。報導指出，這款手機不會配備 Face ID，也不會有屏下指紋掃描器。iPhone Fold 的主顯示屏對角線尺寸為 7.58 吋，並將配備屏下前置相機，而外部顯示屏則為 5.25 吋，並設有打孔設計以容納前置相機。
據悉，iPhone Fold 將配備兩個後置相機，其中至少一個的解析度為 4,800 萬像素。根據市場分析師的預測，iPhone Fold 有望為可摺疊智能手機重新注入活力，預計將於 2026 年上市。可摺疊手機或許終於將進入主流消費市場，未來將如何發展還需時間來觀察。
推薦閱讀
其他人也在看
消委會評測 41 款 5G 手機：iPhone 17 vs S25 Ultra 邊部影相靚？兩款手機跌 50 次即爛！超長氣手機係呢部！
隨著 5G 手機技術成熟，市面上由千元入門機到近兩萬元的摺疊旗艦機花多眼亂。消委會最新一期《選擇》月刊測試了 41 款熱門 5G 智能手機，包括備受矚目的 iPhone 17 系列、Samsung Galaxy S25 系列及 Google Pixel 10 系列。測試結果發現，雖然旗艦機拍攝功能強大，但在「耐跌」及「電量」方面，貴價機未必一定贏！Yahoo Tech HK ・ 18 小時前
買 eSIM 隨時中伏？消委會真實個案拒退款！出發前必做 3 步檢查
近年港人報復式旅遊，貪方便不想換電話卡，不少人都會轉用 eSIM。只需掃描電郵或單據上的 QR Code 就能上網，確實比傳統鴨寮街 SIM 卡方便得多。不過，消委會最新的報告就提醒大家，eSIM 並非「即買即用」這麼簡單，特別是香港版手機獨有的規格問題，隨時令你得物無所用！Yahoo Tech 以下為你整合 eSIM 選購全攻略。Yahoo Tech HK ・ 18 小時前
金與正被拍手持中國製摺疊手機 疑為榮耀 Magic 系列 遠超北韓民眾負擔能力︱Yahoo
【Yahoo 新聞報道】北韓領袖金正恩胞妹、被視為政權核心人物之一的金與正，近日被官方媒體拍到手持一部疑似中國製的摺疊式智能手機，再度引起外界關注北韓高層如何繞過制裁，取得海外最新電子產品。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
網絡熱話｜誤信 KOL 業配 eSIM，網民買完大叫中伏！ 如何確認手機支援 eSIM？ 使用方式？
近來有不少網紅、KOL 業配 eSIM，主打使用便利、價錢更吸引，但一般人如果沒想太多就直接付錢下單，買了才發現不能使用？會發文投訴也是可以想像的。所以你要如何確認手機有沒有支援 eSIM？Yahoo Tech 這邊教你一個很簡單的方式！Yahoo Tech HK ・ 18 小時前
小米將農曆新年前出大招，小米17 Ultra，中階 REDMI 機
文章來源：Qooah.com 消息源 @數碼閒聊站 發博文表示，Xiaomi 將會有一大批新品準備發佈，有1x Snapdragon 8 Elite Gen5 影像旗艦、1x 天璣8系處理器中階機、1x天璣 9系處理器中階機、1x全智能手錶、2x耳機，1x中階平板，以及其他的 IoT 產品，這些產品都能夠確定會在農曆新年前推出。 消息源 @數碼閒聊站 之前還透露過，Xiaomi 的全智能手錶會配備 Android / Xiaomi HyperOS 系統，搭載了 930mAh 電池，支援獨立 eUICC 晶片的 eSIM 技術。 消息源 @數碼閒聊站 提到的天璣手機應是 REDMI Turbo 5（8系處理器）和 REDMI Turbo 5 Pro（9系處理器），REDMI Turbo 5 將會是全球首發天璣8500 處理器的手機。 搭載 Snapdragon 8 Elite Gen5 影像旗艦手機應是 Xiaomi 17 Ultra，將會首發配備 LEICA 1吋主鏡，搭配國產豪威 OV50X 傳感器，超廣角鏡頭為 5000萬像素，潛望長焦鏡頭為 2億像素，據傳該手機應會在本月正式推出Qooah.com ・ 1 天前
掃地機器人鼻祖 iRobot 申請破產保護，代工廠債主深圳杉川獲 100% 股權正式接管
曾佔據全球高達 80% 市場、一度成為掃地機器人代名詞的 iRobot 終究沒能走出債務泥潭，其今日向法院申請破產保護，並與代工廠、債權方深圳杉川機器人簽訂了重組協議，正式將公司控制權拱手相讓。Yahoo Tech HK ・ 10 小時前
聖誕禮物2025｜Samsung 新款 M8 智能顯示器新低，HK$3,110 平過香港千幾蚊購 32 吋 4K 智能螢幕
對顯示器的要求是功能全面？Samsung 的新款 M8 智能螢幕（M80F）正好可以滿足你的需求，目前它正在 Amazon 上以歷史低價促銷。價格降到了 US$400，換算後大約是 HK$3,110。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
記憶體短缺衝擊智慧手機市場！入門機恐僅剩4GB RAM、microSD擴充或將回歸
全球 DRAM 短缺持續惡化，智慧手機製造商恐被迫下修 RAM 規格，入門機型可能僅配備 4GB 記憶體，旗艦機 16GB RAM 升級放緩，甚至促使 microSD 擴充功能重返市場，Android 與裝置端 AI 發鉅亨網 ・ 1 天前
據報字節跳動因豆包手機被約談消息不實
有用戶反映字節跳動旗下AI大模型豆包手機助手與中興通訊(00763.HK)合作推出的「豆包手機」努比亞M153，在登錄部分社交平台時受限，引發網傳監管機構因網絡安全、數據安全及競爭問題約談字節跳動的消息，惟《新浪科技》引述知情人士指，有關消息不實。 豆包手機助手於12月3、5及13日連發聲明，強調不代用戶授權、不截屏受保護內容，並呼籲建立清晰規則。新機核心賣點為跨應用語音操作，可自動完成比價並跳轉下單。(jl/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 15 小時前
併入中企｜美國「掃地機器人始祖」iRobot聲請破產 由中國代工廠杉川 「債轉股」全資接手
美國消費型機器人公司iRobot周日（14日）聲請破產，雖因旗下品牌Roomba而被稱為「掃地機器人始祖」，但...BossMind ・ 15 小時前
HONOR「大電池戰略」曝光，正研發 15000mAh 手機，技術領先
文章來源：Qooah.com 目前手機電池容量大多停留在 5000-6000mAh 之間，對於中度使用的用戶來說，往往只能勉強支撐一天，這也讓 PowerBank 幾乎成了人們外出時的標配。然而進入 2025年，這一局面被手機廠商的一系列動作徹底打破，榮耀率先在其機型「榮耀Power」上實現了 8000mAh 電池，將手機續航正式帶入 8000mAh 時代。此後，越來越多品牌也相繼跟進，推出了相同量級的大電池手機。 對榮耀而言，8000mAh 顯然只是一個起點。據博主透露，榮耀目前已經基本完成 12000mAh 電池的研發，並正在攻關 15000mAh 容量的電池技術。一旦這些技術成功落地，不僅充電焦慮將成為歷史， PowerBank 也很可能逐漸退出日常出行的必備清單。 榮耀計劃在春節前推出新款機型「榮耀Power 2」，其電池容量將突破至 10000mAh，並搭載天璣8系列次旗艦處理器。而在該機型之後，榮耀還將陸續推出配備 12000mAh 電池的產品。 從榮耀Power 2 開始，大容量電池手機的普及將逐步改變用戶的用電習慣，外出時不必再隨身攜帶 PowerBank ，徹底告別電Qooah.com ・ 4 小時前
宇樹科技推人形機械人App Store 可以手機控制機械人終端
宇樹科技上線人形機械人應用商店(App Store)，在架構上集成了「用戶廣場」、「動作庫」、「數據集」及「開發者中心」四大核心模塊。其核心邏輯在於「即下即用」，用戶無需具備底層代碼編寫能力，僅需通過手機APP連接機械人，即可像安裝手機軟件一樣，將雲端的複雜運動控制算法一鍵部署至機械人終端。這是行業內首個致力於將人形機械人功能模塊化、標準化的內容分發平台，試圖解決長期以來機械人複雜動作開發難、用戶上手門檻高的問題。 在首批上線的應用中，宇樹展示了基於G1系列機械人(如G1-Edu平台)的「李小龍」截拳道與「扭扭舞」預設。用戶安裝後，可一鍵控制機械人在「常規走跑模式」與「武術狀態」間自由切換，實現高難度的肢體協同。 除C端體驗外，該平台更深層的戰略意圖在於構建開發者生態。通過「開發者中心」和「數據集」模塊，宇樹向全球開發者開放上傳通道。(jl/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 15 小時前
螞蟻集團 AQ 升級為「螞蟻阿福」 新增健康陪伴功能
螞蟻集團宣佈,旗下 AI 健康應用 AQ 品牌升級為「螞蟻阿福」,並發佈 App 新版本,升級健康陪伴、健康問答、健康服務三大功能。升級後的「螞蟻阿福」聚焦「健康+」戰略,定位從 AI 工具轉向 AI 健康朋友,能夠像真人朋友一樣,幫助使用者管理自身和家人健康,實現專業全能、私人專屬、服務豐富的優勢。「螞蟻阿福」2025年6月起以 AQ 品牌上線。目前,月活躍用戶已超1500萬,躋身國內 AI App 前五,成為第一大健康管理 AI App。據了解.目前阿福 APP 每天回答使用者500多萬個健康提問,55%用戶來自三線及以下城市,普惠特點明顯。螞蟻集團副總裁、健康事業群總裁張俊杰介紹說,取名「阿福」寓意健康是福,健康的事就找阿福。新版「阿福」最大的變化,是增加了健康陪伴的功能板塊,陪伴使用者養成健康好習慣,構築健康防線。 (BC)#螞蟻阿福 #AQinfocast ・ 14 小時前
螞蟻集團AQ品牌升級為「螞蟻阿福」 App月活用戶逾1,500萬
螞蟻集團宣布，旗下AI健康應用AQ品牌升級為「螞蟻阿福」，優化健康陪伴、健康問答、健康服務三大功能，並發布App新版本。升級後的「螞蟻阿福」聚焦「健康+」戰略，定位從AI工具轉向AI健康朋友，能夠像真人朋友一樣，幫助用戶管理自身和家人健康，實現專業全能、私人專屬、服務豐富的優勢。 螞蟻集團副總裁、健康事業群總裁張俊傑指出，取名「阿福」寓意健康是福，健康的事就找阿福。新版「阿福」最大的變化是增加健康陪伴的功能板塊。 目前，「螞蟻阿福」App的月活用戶已超過1,500萬，躋身國內AI App前五，成為第一大健康管理AI App。阿福APP每天回答用戶500多萬個健康提問，55%用戶來自三線及以下城市，普惠特點明顯。(jl/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 16 小時前
即食麵協會公布「全球即食麵排名Top 10」！日韓三甲不入、這個國家不意外奪冠、港人最愛食「這類」湯底
世界即食麵協會（WINA）近日發布了全球即食麵需求排名，揭示了各國對這款方面又美味食品的驚人熱愛。數據顯示，中國及香港地區以年消費438億份的絕對優勢位居榜首，而香港消費者的口味偏好也十分獨特，對蝦和海鮮湯底情有獨鍾。緊接其後分別是印尼、印度、越南、日本，沒想到韓國竟然排第八名，連頭五名都沒有！事不宜遲，就來看看完整榜單吧！文末小編更會推介心目中好味的海鮮、蝦湯口味即食麵，大家千萬不要錯過啊！Yahoo Food ・ 21 小時前
女教師遭父母逼婚跳樓亡 雙方家庭拒收屍
【on.cc東網專訊】河南省平頂山市魯山縣上周五（12日）傳出消息，一名28歲高中女教師新婚當天在某小區墮樓身亡，雙方家庭拒絕收屍。女方生前在朋友圈發文留下遺書，訴說被父母和親戚逼婚的經歷。魯山縣殯儀館工作人員證實，上周四（11日）確實接收一具女教師的遺體。涉事on.cc 東網 ・ 1 天前
有村架純爆紅到紅白連霸！ 她從新人變國際紅毯常客！
有村架純中學就愛看日劇，看著看著就想「這角色我來演肯定更好玩」，高二時心血來潮報了事務所試鏡，沒想到真的中了！Japhub日本集合 ・ 14 小時前
離婚後狀態對比！陳妍希「滿40減20」甜美回春vs.陳曉暴瘦憔悴引熱議
大陸資深娛樂記者「劉大錘」近日在直播中提到：「陳妍希現在的狀態，真的比陳曉好太多了！」這番話再次引發網友討論。曾以「頭紗吻」受到關注的「雙陳CP」，離婚後因外型與氣色差異，屢屢成為外界比較的焦點。姊妹淘 ・ 16 小時前
澳洲邦迪海灘槍擊案︱生果店主撲向槍手奪槍受傷 遇難者包括 10 歲女童、納粹大屠殺倖存者︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】澳洲悉尼邦迪海灘（Bondi Beach）光明節慶祝活動槍擊案中，一名在現場徒手撲向槍手、並在混亂間奪槍的男子，確認為 43 歲的艾哈邁德（Ahmed al Ahmed）。他目前仍留醫，手臂及手部中彈，已接受手術。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
東張西望︳被Patrick Sir口快快爆有拖拍 梁敏巧︰你真係好曳呀！
人稱「東張女神」嘅梁敏巧Maggie，早前參加戀愛綜藝《女神配對計劃》，並且同「暖男律師」劉啟進（Matt）配對成功Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前