iPhone Fold 是你？Samsung 突破摺痕魔咒！新摺機面板「無縫」顯示，iPhone Fold、Galaxy Z Fold 8 預定？｜CES 2026

要如何徹底解決摺疊手機內螢幕的摺痕？Samsung Display 在本屆 CES 給出了新的答案。根據 SamMobile 的報導，南韓巨頭展出的「無縫」顯示 OLED、蓋板解決方案在視覺上已幾乎做到無可見摺痕，新技術有望被首款摺疊 iPhone 和 Galaxy Z Fold 8 採用。
新面板真 · 零摺痕，現場對比驚艷
SamMobile 親身在現場觀看 Samsung Display 展示的樣機，並與去年的 Galaxy Z Fold 7 進行對比。結果發現，新方案摺疊後幾乎完全無可見摺痕，視覺效果相當平整。
相比之下，Z Fold 7 的面板雖然已經大幅減少摺痕，但在某些角度仍可見輕微凹陷，而新技術則在各個角度全方位勝出。
設「摺痕測試區」，展示「無縫文字」效果
為了展示技術實力，Samsung Display 特別設置「摺痕測試區」，將舊款與新款摺疊顯示方案並排展示。官方表示，新技術可實現「跨摺疊區域的無縫文字顯示」，令螢幕在摺疊處也能清晰顯示內容，觀感更自然。
採用雷射鑽孔金屬支撐板分散壓力
根據韓媒早前報道，這套全新的方案應該是配備了雷射鑽孔金屬支撐板（laser-drilled metal display plate），有助分散摺疊時產生的壓力，從而實現無摺痕效果。該金屬板由南韓公司 Fine M-Tec 供應，據指同樣會被用於蘋果的摺疊 iPhone。
或解決摺疊手機最大痛點
如果今年的重磅摺機最終採用這項全新技術，意味著 Samsung Display 或將成功解決摺疊手機最惹人詬病的摺痕問題。除此之外，新設計亦有望提升螢幕耐用度，為摺機市場帶來新一輪突破。
