iPhone Fold 渲染圖首度流出？極詳細圖紙顯示極薄 4.8 mm！

科技界期待已久的 Apple 首款摺疊螢幕手機 iPhone Fold，最近有更多具體細節浮出水面。德國科技網站 iPhone-Ticker.de 聲稱獲得了一組詳細的 CAD 渲染圖，這組圖紙不僅揭示了裝置的外觀，更提供了精確到毫米的尺寸數據。

「護照型」機身設計，挑戰最薄摺疊機？

根據流出的數據，iPhone Fold 的設計語彙與目前市面上的 Samsung Galaxy Z Fold 系列大相逕庭。它並非採用修長比例，而是更接近「護照」式的寬扁造型。折疊狀態下，機身寬度達 83.8 mm，高度卻僅有 120.6 mm。最令人驚豔的是其厚度表現：展開後機身僅厚 4.8 mm，即使摺疊起來也只有 9.6 mm（不含鏡頭突起部分）。若數據屬實，這將使 iPhone Fold 成為市場上最輕薄的摺疊裝置之一。

iPhone Fold 等同「小 iPad」 摺一半？

這款 iPhone Fold 的內螢幕對角線尺寸達到 7.76 英吋，解析度高達 2713 x 1920。雖然比起現有的 8.3” 的 iPad mini 略小，但考慮到極窄邊框與高像素密度，其視覺衝擊力已非常接近平板電腦。外螢幕則配備 5.49 英吋顯示器（2088 x 1422 解析度），特殊的長寬比旨在優化單手操作與展開後的螢幕比例平衡。

細節亮點與設計疑雲

為了克服摺疊螢幕最令人詬病的「折痕」問題，圖紙顯示 Apple 可能採用特殊的鉸鏈結構，閉合時鉸鏈處會有 1.8 mm 的微小突出空間，用以減輕螢幕彎折處的壓力。相機方面，背部採用了類似傳聞中 iPhone Air 的「跑道式」雙鏡頭模組，打破了先前僅配備單鏡頭的傳言。

然而，另一老牌科技媒體 AppleInsider 對此份圖紙持保留態度。分析指出，CAD 圖顯示 USB-C 接口與揚聲器孔僅分布在機身的一側，這對於強調影音體驗的「類 iPad」設備來說極不合理，缺乏立體聲喇叭是一大疑點。考慮到 Apple 對未發布產品的嚴格保密，且預計發布日期最快也要到 2026 年，這組圖紙很可能是第三方配件商根據早期傳聞所製作的開模模型，而非最終的生產設計。

AppleInsider - When open, "iPhone Fold" may be close to the size of an iPad mini

iPhone-Ticker.de - Apples Falt-iPhone im Detail: Wir haben CAD-Zeichnungen bekommen

iPhone Fold 流言懶人包：似 Samsung Fold？螢幕無摺痕？2026 年推出？

摺疊 iPhone Touch ID 可能只用傳統按鍵式，分析師指不太可能是屏下款

IDC 預測 2026 年摺疊手機增長 30%，核心驅動力來自 iPhone 摺機

