iPhone Fold 細節再爆，5.3吋外屏+7.7吋寬大於高的內屏

Apple 旗下備受期待的摺疊屏手機 iPhone Fold 再曝全新設計細節，其獨特的屏幕形態成為最大亮點。這款旗艦機型正處於最終設計方案敲定階段，將帶來區別於行業主流的摺疊體驗。

根據《The Information》雜誌發佈的報告，iPhone Fold 外屏尺寸約為 5.3 吋，內屏則達到 7.7 吋，最引人注目的是其「寬大於高」的內屏形態。這一設計與 Samsung、Google 等競爭對手的摺疊屏產品形成鮮明差異，後者展開後仍保持高大於寬的傳統比例，而 iPhone Fold 的內屏比例更趨近於大屏 iPad 的橫屏模式，將為分屏操作、影音娛樂等場景帶來更開闊的視覺體驗。

此前博主 @數碼閒聊站 透露的側邊指紋 Touch ID 設計也得到該報告佐證。此外，iPhone Fold 將在左上角嵌入前置鏡頭，並配備光線傳感器、距離傳感器等全套傳感組件，規格向高階旗艦看齊。目前 Apple 官方尚未公佈這款摺疊屏手機的具體發佈時間，但其獨特的設計思路已引發行業廣泛關注。