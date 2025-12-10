iPhone Fold 預計在 2026 年佔全球摺疊手機市場 22% 份額，市場價值達 34%

Apple 首款可摺疊手機，廣泛稱為 iPhone Fold，預計於明年發佈。雖然市場期待值高，但根據一份最新報告，該手機對可摺疊智能手機市場的影響將變得更加明朗。根據市場研究公司 IDC 的預測，iPhone Fold 预计在 2026 年將佔據全球可摺疊市場超過 22% 的份額。

該公司指出，iPhone Fold 的市場價值將達到 34%，這歸因於其預期的售價約為 $2,400 / 約 HK$ 18,720。隨著 iPhone Fold 的推出，消費者對可摺疊手機的興趣將持續增長，尤其是 Samsung Galaxy Z TriFold 和華為的可摺疊手機也將進一步促進這一趨勢。

IDC 預測，到 2026 年，可摺疊手機的增長將超過更廣泛的智能手機市場，並預計到 2029 年，這一類別將佔據超過 10% 的市場總值。

據傳，iPhone Fold 將配備 5.8 吋的外螢幕和 7.58 吋的內部柔性顯示屏，並且其電池容量將超過 iPhone 17 Pro Max。

