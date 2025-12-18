iPhone Fold 預計 2026 年發佈，2027 年才開始出貨，Kuo 指出生產延遲問題

Apple 的首部可摺疊 iPhone 預計將於明年秋季的 iPhone 發佈活動中亮相，但最新報導指出，出貨可能會延遲至 2027 年。根據分析師 Kuo Ming-Chi 的說法，這款暫稱為 iPhone Fold 的產品目前進度落後。

Kuo 在研究報告中提到，Apple 的可摺疊 iPhone 預計將面臨早期產量問題以及其他製造挑戰，這些因素可能會影響其大規模生產的進度。雖然 Apple 仍計劃在 2026 年下半年宣布 iPhone Fold，但 Kuo 警告說，順利的出貨可能要等到 2027 年才能開始。

此外，他補充稱，儘管需求強勁，供應在 2026 年底之前可能仍會受到限制。另一方面，最近的報導指出，iPhone Fold 可能會促進明年可摺疊智能手機市場的增長。

根據預期，iPhone Fold 在美國的售價約為 $2,400 / 約 HK$ 18,720，並將配備一塊 5.8 吋的外屏，以及一塊 7.58 吋的內部柔性顯示面板。

