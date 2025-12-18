iPhone Fold CAD 渲染圖曝光，顯示獨特尺寸及橫屏設計

最新的 iPhone Fold 在首次 CAD 渲染中曝光，相關圖片如下。這次的渲染圖還包括了針對手機殼和其他配件製造商的 CAD 畫圖，顯示了該設備非常不尋常的尺寸。根據先前的傳聞，Apple 希望確保內部屏幕並非方形，展開手機時會以橫向模式顯示。

這樣的設計或許能確保用戶在第一天就能無需開發者進行任何修改，直接使用 iPad 應用程序，這只是推測，但這樣的設計是合乎邏輯的。

根據 iPhone Fold 的 CAD 測量，內部可摺疊屏幕對角線長度為 7.76 吋，解析度為 2713 x 1920。覆蓋顯示屏的大小為 5.49 吋，解析度為 1422 x 2088，顯示出非常不尋常的長寬比。

規格 數據 內部摺疊屏幕尺寸 7.76 吋 / 約 HK$ 16,169 內部屏幕解析度 2713 x 1920 覆蓋顯示屏尺寸 5.49 吋 / 約 HK$ 11,544 覆蓋顯示屏解析度 1422 x 2088 摺疊時尺寸 120.6 x 83.8 x 9.6 mm 展開時尺寸 120.6 x 167.6 x 4.8 mm

顯示屏上還能看到內置自拍相機的輪廓，而覆蓋顯示屏則會設置一個打孔設計來容納自拍鏡頭。iPhone Fold 的後置相機設計成與 iPhone Air 相似的橢圓形排列。

據悉，iPhone Fold 可能在九月正式亮相，但最近多個傳聞指出，它可能要到 2027 年初才會正式上市。

