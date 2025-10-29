iQOO 確認 Neo 11 的 晶片組 規格

iQOO 上週發佈了 iQOO 15，現在正準備在 10 月 30 日於中國正式推出 Neo11。該品牌已經釋出了設備的預告，並透露其配備 7,500 mAh 電池以及具備 144Hz 刷新率的「2K」解析度顯示屏，並將提供四種顏色選擇。今日，iQOO 亦確認了 Neo11 的晶片組，該設備將搭載去年的 Snapdragon 8 Elite，這款晶片在 Android 領域中曾是頂尖之選，直到幾週前其後繼者 Snapdragon 8 Elite Gen 5 問世。

根據 iQOO 的預告，Neo11 在 AnTuTu 的評分大約為 350 萬。該手機配備 LPDDR5X 超高效能 RAM 和 UFS 4.1 儲存，並使用與 iQOO 15 相同的蒸汽室設計。它的機身採用金屬框架，並獲得 IP68 和 IP69 防塵防水等級。

以下是 iQOO Neo11 的主要規格：

規格 詳細資訊 電池 7,500 mAh 顯示屏 2K 解析度，144Hz 刷新率 晶片組 Snapdragon 8 Elite AnTuTu 分數 約 350 萬 RAM LPDDR5X 儲存 UFS 4.1 防塵防水等級 IP68 / IP69

iQOO Neo11 的推出預示著品牌在高效能手機市場中進一步擴展，並期待其在市場中的表現。

