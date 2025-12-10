iQOO 12 獲得基於 Android 16 的 OriginOS 6 公測更新，穩定版尚未推出

當 vivo 和 iQOO 宣佈基於 Android 16 的 OriginOS 6 將在全球推出，結束 OriginOS / FuntouchOS 的區別時，這些品牌同時也透露了現有設備的更新時間表。然而，這些信息卻有些誤導。例如，2023 年的 iQOO 12 原定於 11 月中旬獲得 OriginOS 6 更新。實際上，更新確實如期到來，但並不是穩定版，而是可選擇的公共測試版，用戶需要在手機的設置中選擇進行更新。

目前，國際版的 iQOO 12 穩定版本似乎已經開始推送，這從我們手中設備的截圖可以看出。如上所示，若從 11 月中旬開始等待 OriginOS 6 更新的用戶，現在終於可以期待更新的到來。如果想了解更多關於 OriginOS 6 的新功能，可以參考我們的詳細報導。從 FuntouchOS 15 轉變過來的變化確實不小。

我們設備的型號為 I2220，更新版本號為 PD2307CF_EX_A_16.2.11.1.W20。此次更新還帶來了 2025 年 11 月 1 日的安全補丁等級。

